– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs

Det har stormet rundt Luftambulansetjenesten den siste måneden. Spesielt i Nord-Norge er helseforetaket i sentrum for en het debatt om tryggheten til landsdelens innbyggere.

Etter at det svenske selskapet babcock overtok ambulanseflyene i Norge, har beredskapen i tjenesten vært svekket.

I sentrum for stormen står Øyvind Juell som er administrerende direktør i Luftambulansetjenesten. Han sier at de siste ukene har vært krevende innimellom. Likevel er han klar på at det har gått bra.

– Vi har daglige møter med helseforetakene som sier at ting går bra. Pasientene får hjelp, og det er ikke meldt om noen avvik så langt, sier Øyvind Juell til NRK.

Luftambulansetjenesten har ansvar for all luftambulanse i Norge, og inngikk avtalen med Babcock.

Umulig oppgave

Årsaken til at beredskapen er svekket er at Babcock ikke har blitt ferdig med å trene piloter.

NRK har sett på Luftambulansetjenestens «Tiltaksplan ved svikt i ambulanseflyberedskap». Den er revidert hele 18 ganger. Her står det at helseforetaket forventet en periode med risiko kun de første dagene etter at Babcock overtok 1. juli. Lørdag er det gått hele 27 dager.

– Det viste seg ganske tidlig at den treningsplanen som var lagt opp for pilotene, var for ambisiøs. Det tok lengre tid enn planlagt å trene pilotene. Dette så vi, og begynte å planlegge for en lengre periode, sier Juell.

Forrige operatør på ambulanseflyene var Lufttransport.

– Det var ikke mulig å få trent pilotene tilstrekkelig innen 1. juli. Pilotene var i 100 prosent jobb for Lufttransport helt frem til overtagelsestidspunktet. Det var ikke mulig å få dem frigitt tidligere, sier Juell.

Babcock: – Sikkerhet først

Daglig leder i Babcock Scandinavian AirAmbulance Marius Hansen sier nye utfordringer bidro til å forlenge treningsperioden for pilotene.

I en e-post til NRK skriver han:

– Det viktigste for oss er at hver enkelt pilot får gjennomført sin trening på en sikker måte.

Det var ikke mulig å sjekke ut noen av de 91 pilotene fra Lufttransport før overtakelsen.

– Ikke unikt

Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener saken viser utfordringene med operatørbytter. Saken med Babcock er ikke unik.

– Man går fra én operatør som har erfaring og etablert stabil drift til en ny operatør som skal ta over og etablere seg og skape stabilisert. Dette gir et rom med usikkerheter. Det ser vi hver gang, sier generalsekretær Hans Morten Lossius.

Det er datterselskapet Norsk Luftambulanse AS som drifter legehelikoptrene i Norge.

– Også da Lufttransport fikk denne tjenesten, trengte de noe tid på å etablere seg. Dette er krevende, og det mener vi er noe av svakheten med disse kortvarige kommersielle anbudene.

– Snart full beredskap

Til NRK sier Babcock at utgangen av denne uka vil de ha sjekket ut i overkant av 70 av de nye pilotene.

– I tillegg har vi piloter som var ansatt i Babcock før overtakelsen. Så neste uke vil vi nærme oss normal beredskap, skriver Hansen.

I tiden med svekket beredskap har det vært satt inn ekstra fly med mannskap. I tillegg er et helikopter fra Forsvaret satt i beredskap.

Babcock forventer å nærme seg full beredskap på ambulanseflyene neste uke.

Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten har tett dialog med Babcock.

– Beredskapen nærmer seg en normal status, sier Juell.