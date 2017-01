– Det har sammenheng med flere ting. Det er blant annet bedre utdanningsmuligheter, Tvibit er en enorm rekrutteringsarena, sier Ingrid Dokka fra Nordnorsk filmsenter.

Hun forteller at 2017 er et toppår for nordnorsk film på TIFF.

– Det er synlig i alle programmer. Det er en stor opptur og en kjempestor inspirasjon. Vi klarer også å få det ut av landsdelen, sier Dokka.

Klokka 11 sendte NRK direkte fra Tromsø Internasjonale filmfestival, med fokus på dokumentarfilm.

NRK legger så raskt som mulig sendingen ut i opptak.

– Forandret livet mitt

TIFF er i full gang i Tromsø, og tirsdag kveld var det så langt solgt 43.403 billetter.

Dokumentarfilmen har alltid stått sterkt på festivalprogrammet. Det gjør den også i år, blant annet med åpningsfilmen «Tungeskjærerne». En annen som vises under TIFF og som skal ut på kino er «Ishavsblod – de siste selfangerne».

I sendinga snakket vi med Gry Elisabeth Mortensen og Trude Ottersen som står bak filmen.

– Det var de to mest fantastiske månedene i livet vårt. Det kan hende det var den siste sjansen til å forevige selfangsten, sier Ottersen.

– Det forandret livet mitt vil jeg si, sier Mortensen.

Vi fikk også se klipp fra Margreth Olin sin nye film.

Se nettsendinga fra åpningsdagen på TIFF 2017: