– To av gravene var tilnærmet tomme

– Vi forestiller oss ofte på forhånd hvilke svar vi leter etter når vi starter gravingen. Dersom vi ikke finner det vi leter etter, kan vi oppleve en skuffelse der og da – men for oss er de negative svarene også viktig. Det gir oss også informasjon.

Det forteller arkeolog Lise Loktu, kulturminnerådgiver hos Sysselmannen på Svalbard.

ARKEOLOG: Lise Loktu er utdannet arkeolog fra NTNU. Siden sist vinter har hun jobbet som kulturminnerådgiver hos Sysselmannen på Svalbard. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Mindre enn forventet

Over hele Svalbard står kulturminner i fare på grunn av økt erosjon og mindre permafrost. I begynnelsen av august ble bevaringsforholdene i tre eldgamle hvalfangergraver i Smeerenburg undersøkt av Loktu og kollegaer.

Nå er resultatene klare, og med seg tilbake fra utgravningen av de tre gravene fikk de én hel kiste.

TENNER: De fant blant andre flere tenner i gravene. Foto: Ingrid Sommerseth / Sysselmannen

De to andre var tilnærmet tomme.

Der fant de tenner, skjelettrester og noen råtne tekstiler – litt mindre enn forventet.

Lotku lurer på om det skyldes nedbryting eller om det er et hint av andre ting som har skjedd.

– Vi vet at det var et nederlandsk skip på stedet i 1906. Det var et kjent problem at skjelettene i denne tiden kom til syne på overflaten, og det er mulig at den nederlandske dronningen ved et besøk ryddet opp og la dem i en felles grav.

Loktu sier at dette kan være et tegn på omsorg for de døde.

– Jeg tror at de har ryddet mer enn vi er klar over. At vi ikke finner noe i gravene som kan undersøkes gir oss likevel nyttig informasjon.

Omsorgsfull

Et annet tegn for omsorg så Loktu da de fant en pipe og bunnen på en Geneverflaske.

FLASKE: En flaskebunn var blant det som ble funnet. Foto: Ingrid Sommerseth / Sysselmannen

– Det kan være et tegn på omsorg ved gravstedet, i stedet for å kaste dem på sjøen. Slike funn av detaljer er en artig del av historien, selv om det ikke kan bekreftes.

Hun forteller at pipa kan være fra 1700-tallet, noe som kan være til hjelp for videre arbeid. Fra skjelettet i den hele kisten vil de forsøke å få svar på opphav, nasjonalitet og helseforfatning.

– Vi håper å finne ut hvem dette var.

Kjempefornøyd

Og selv om to graver var nesten tomme, sier arkeologen seg storfornøyd med det som ble med hjem.

– Vi er kjempefornøyde. Det var godt planlagt, og arbeidet gikk etter planen hele veien. Vi fikk med oss en hel kiste som det er knyttet veldig mye spenning til. I tillegg fikk vi ny informasjon som vi kan jobbe videre med.

Loktu sier at den hele kista nå ligger på fryselageret på museet på Svalbard. Den vil bli åpnet i oktober.

– Nå starter den spennende biten, avslutter hun.