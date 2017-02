– Tiden er overmoden for en reform

Det er gått 10 år siden utvalget la frem sin innstilling, men politikerne har ikke rørt saken.

– Jeg synes det er synd. Det er leit. Og jeg vet ikke hva som ligger bak, sier Kirsti Strøm Bull, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hun var med i Samerettsutvalget 2. Utvalget foreslo blant annet å gi lokale rettigheter til folk i Nordland og Troms.

Samerettsutvalget Ekspandér faktaboks Samerettsutvalget har i sin innstilling i 2007 utredet rettigheter til - og bruken av - land og vann i samiske områder sør for Finnmark fylke.

Utvalget foreslår nye lover blant annet om at samiske interesser skal konsulteres i utbyggingssaker, og om kartlegging og anerkjennelse av rettigheter til grunn og naturressurser i samiske områder.

Flertallet i Samerettsutvalget foreslår også at all statsgrunn i Troms og Nordland skal overføres til et nytt eierorgan, Hålogalandsallmenningen, og forvaltes av inntil seks regionale utmarksstyrer der også samiske interesser skal være representert.

Høringsfristen for Samerettsutvalgets forslag utløper 15. april.

– Det har ikke skjedd noe som helst. Ingen ting er gjort. Det er overhodet ikke fulgt opp på noen måter, sier Bull.

– Hvor problematisk er det at en lov ikke gjelder for hele landet, og der noen føler seg forskjellsbehandlet?

– Det synes jeg er problematisk. Det var det som slo meg da jeg begynte å arbeide med dette – hvor stor forskjellene er. Det dreier seg om en ikke ubetydelig forskjellsbehandling, sier Bull.

10 ÅR ER GÅTT: I 2007 la Samerettsutvalget frem sin innstilling, som blant annet tok for seg lokal forvaltning i Nordland og Troms. Høringsfristen var i april 2009. Siden har det vært stille.

En egen modell

NRK har i en rekke artikler sett nærmere på hva slags følger det har for Nordland og Troms at fjelloven ikke gjelder for Nord-Norge. Fjelloven sørger for at folk lokalt forvalter og bruker statseid grunn, noe som betyr at både innflytelse og verdier sikres lokalt, fremfor å havne i hendene på staten.

– I sør er det lokale fjellstyrer som forvalter verdiene. Men slik det er i Nordland og Troms nå, er det ikke så mye som blir liggende igjen lokalt, sier Bull.

Samerettsutvalget 2 foreslo en modell for lokal forvaltning med elementer fra både finnmarksloven og fjelloven.

– Nordland og Troms bør ikke ha en fjellov uten videre. Man må ta hensyn til hva slags områder det er, og om det er reindrift i områdene, mener Bull.

Fjelloven Ekspandér faktaboks Er lov om utnytting av rettar og lunnende (herligheter) m.m.

Loven ble laget for å lovfeste og beskytte de bruksrettighetene jordbruksbefolkningen har i utmarka.

Loven regulerer beite, seterdrift, jakt, fangst og fiske, men gjelder ikke for skogsdrift og hugstrettigheter.

Retten til allmenningsbruk ligger til bygd eller grend som fra gammel tid har hatt slik rett.

Også andre norske statsborgere og utlendinger bosatt i landet kan få tillatelse til å drive jakt og fiske.

Tillatelse til fiske kan også gis til utlendinger som ikke bor i landet.

I hver kommune der det er statsallmenning, skal det være et fjellstyre som administrerer bruken av den. Kilder: Store norske leksikon/Øyvind Ravna, professor ved UiT Gjelder ikke i Nord-Norge: På 1600-tallet solgte danskekongen allmenningene i Nord-Norge til private godseiere.

Da staten kjøpte tilbake landområdene mente de at de kjøpte dem tilbake uten allmenningsretter som lokalbefolkningen har krav på, og som senere er blitt lovfestet i fjelloven. Kilde: Øyvind Ravna, professor ved UiT

Vil ha reform

Det var jurist Jon Gauslaa som ledet utvalget. 10 år etter innstillingen var klar opplever også han at det har vært stille i fjøset.

– Nå er tiden overmoden for å gjennomføre en reform, sier Gauslaa.

Han peker på at Nordland og Troms ikke har en avklart rettighetssituasjon.

– Det er reelt behov for å innføre en lokal forvaltningsordning for statsgrunnen i Nordland og Troms, på samme måte som man har på statsgrunnen i Sør-Norge, sier Gauslaa.

Hvor lang tid en reform vil ta, avhenger av hvor sterk den politiske viljen er, mener han:

– Dette betyr mye for innbyggerne i kommunene, jordbrukere og andre utmarksbrukere som forskjellsbehandles fra resten av landet, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har ansvar for Samerettsutvalgets innstilling. Foreløpig har departementet ikke vært tilgjengelig for kommentar, men de opplyser at de ser på muligheten for å kommentere saken i dag, tirsdag.