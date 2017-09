– Sylvi Listhaug liker ikke meg, så jeg liker ikke henne

– Vi må jo følge med i valgkampen. I og med at vi bor her i landet er det veldig viktig å vite hvem som skal styre Norge og hva de står for, sier Abdikafi Osman.

Somalieren har vært i Norge i siden 2015 og har foreløpig ikke fått norsk statsborgerskap. Mens han venter på å få det tar grunnskoleutdanningen på voksenopplæringen i Tromsø, jobber i omsorgstjenesten og snakker godt norsk.

Sammen med kompisene Ahmed Mahmad og Salah Osman diskuterer Abdikafi gjerne norsk politikk. Og norsk politikk diskuterer gjerne dem.

I valgkampen til årets stortingsvalg har integrering og flyktninger vært heftig diskutert.

1. Hijab-debatten

I forbindelse med valget følger NRK den unge muslimen Faten Mahdi Al-Hussain, som prøver å sette seg inn i hva de politiske partiene står for i serien «Faten tar valget».

I serien bruker Faten hijab, og det tok ikke langt tid før kommentarfeltene til NRK var oversvømt av kritiske ytringer, og NRK hadde mottatt store mengder klager fra folk.

Er det sant at dere er i ferd med å begå landssvik ved å ansette en kvinnelig programleder med hijab? Hvorfor gjør dere slik mot det norske folk? Henvendelse til NRKs publikumsservice

Debatten om bruk av hijab har derfor blitt en del av årets valgkamp, og i «Norge stemmer» 22. august møttes Abid Raja (V) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) til debatt for å diskutere et hijabforbud i skolen.

– For oss er denne debatten ganske uforståelig. Slik jeg har forstått det er ytringsfrihet og religionsfrihet viktige elementer i et sterkt demokrati. Da må du får lov til å uttrykke din tro som du vil. Og hijab er bare et plagg. Vi tvinger ingen til å gå med hijab. Det er noe noen muslimske kvinner gjør fordi de ønsker det. Jeg kan ikke nekte deg å gå med en jakke, selv om jeg ikke liker jakken din, sier Salah Osman.

Hijab Ekspandér faktaboks Hijab eller hidsjab er arabisk for substantivet «dekke».

I tidlig middelalder dekket både jødiske og kristne kvinner håret (noen gjør det fortsatt), og muslimske samfunn islamiserte denne skikken i løpet av 700-og 800-tallet.

I islamsk lovfortolkning og vestlig islamforskning blir hijab brukt i ulike sammenhenger knyttet til dyd og moral, ikke minst i forholdet mellom kvinner og menn, og særlig i forhold til påkledning.

I dagligtale brukes hijab som regel om skaut båret av muslimske kvinner.

Hijab kom i alminnelig bruk på 1970-tallet, i forbindelse med en islamsk vekkelse i Midtøsten på denne tiden, som blant annet skapte «Den islamske drakten».

I Iran og Saudi-Arabia er «Den islamske drakten» påbudt ved lov, også for ikke-muslimer.

Hijab, i form av hodeplagg eller full tildekking, er ellers ikke allment praktisert. Ikke alle muslimske kulturer har lagt vekt på islamsk hodeplagg (blant annet i Afrika og Øst-Asia), og heller ikke alle muslimske kvinner ønsker å bruke hijab. I dag er det også muslimske lærde som støtter kvinners valgfrihet.

Korantekstene sier heller ikke uttrykkelig at nettopp hodeplagg er påbudt; de tradisjonelle (før-moderne) kommentarverkene tar imidlertid hodeplagget for gitt.

Da bruken av hijab eller det å skjule håret ikke er tydelig påbudt i islam eller koranen, mener mange at hijab således ikke regnes som et religiøst plagg, men er et politisk og kulturelt symbol. Kilde: Wikipedia og Store norske leksikon

– Det hele er bare tull. Og hvorfor skal noen politikere snakke om hijab hver dag. For det første er sånn negative kommentarer hele tiden med på å skape fordommer mot oss, for det andre er det viktigere ting å diskutere når det kommer til integrering, sier Abdikafi Osman.

2. Har vi blitt et kaldere samfunn?

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) har fått kritikk i valgkampen etter at hun blant annet har sagt at vi må utfordre menneskerettighetskonvensjonene for å sikre sikkerheten til det norske folk. Ett av forslagene fra FrP er å sette alle asylsøkere som har fått avslag på søknaden sin inn i lukkede mottak.

Listhaug får også kritikk for å ha tatt turen til bydelen Rinkeby i Stockholm denne uken. Rinkeby har fått et rykte å seg for å være et sted hvor svensk innvandringspolitikk har slått ut feil. Flere politikere, både norske og svenske, mener Listhaug gjør dette for å svartmale svensk innvandringspolitikk, og for å finne eksempler som kan skremme det norske folk.

Arbeiderpartiets statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre, mener regjeringens uttalelser, handlinger og holdninger er med på å skape et kaldere samfunn som deler menneskegrupper inn i «oss» mot «dem».

Jonas Gahr Støre går til knallhardt angrep på Erna Solberg for Sylvi Listhaugs utspill. Støre anklaget Solberg for manglende lederskap og gjentok at hun er ansvarlig for et «kaldere samfunn».

– Etter at jeg kom til Norge har jeg møtt mange mennesker som du kan kalle for engler. Det er også mange som er nysgjerrige, og slår av en prat med oss for å forstå oss og bli kjent med oss. Men jeg har også møtt mange som ikke ønsker å ha noe med oss å gjøre, sier Abdikafi Osman.

Han forteller videre om da han skulle ta bussen sammen med sin kone og deres sønn. Da de gikk på bussen måtte de først feste barnevognen før de kunne gå frem og betale. Da fikk de slengt stygge kommentarer fra en kvinnelig passasjer mot seg.

– Da gråt jeg inni meg. Hun kjenner ikke oss. Vi skulle jo bare ta bussen, sier Abdikafi.

– Men senere på dagen opplevde vi det motsatte.

Da fikk han nemlig hjelp med barnevogna av ei norsk dame.

– Men vennene mine trodde ikke på at hun var norsk da jeg fortalte om henne. Noen av dem mener at norske folk ikke er behjelpelige og varme. Det er synd at de har et sånn inntrykk, sier han.

3. Er norskopplæringen god nok?

For å få seg en jobb i Norge er det en stor fordel å beherske språket.

Tidligere i år kunne rapporten «Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015» fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fortelle at under halvparten av flyktningene i alderen 15 til 74 år som bor i Norge har en lønnet jobb. Når det gjelder innvandrere generelt er arbeidsledigheten på 6,1 prosent, ifølge SSB.

Under statsministerduellen på NRK tirsdag fikk Jonas Gahr Støre og Erna Solberg blant annet spørsmål om hva de mener kan gjøres for å få en bedre norskopplæring i Norge. Eliana Lakis, som stilte spørsmålet, fortalte at hennes er erfaring er at mange ikke lærer norsk godt nok etter de pålagte kursene for flyktninger.

Introduksjonskurs Ekspandér faktaboks Alle flyktninger som kommer til Norge har rett/plikt til å gjennomføre et toårig introduksjonsprogram.

I løpet av disse årene skal de gjennom 600 timer med opplæring i norsk (550 timer) og samfunnskunnskap (50 timer), noe som skal bidra til at de kvalifiseres til å delta i ordinær utdanning og i arbeidslivet og dermed blir i stand til å forsørge seg og sin familie.

Programmet kan forkortes og forlenges ut fra behov.

Alle som deltar i introduksjonsordningen opplegget gratis hvis de gjennomfører programmet innen tre år.

Ifølge den ferskeste statistikken fra SSB var 58 prosent av dem som fullførte introduksjonsprogrammet i arbeid etter ett år. Kilder: SSB og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

– Vi er veldig fornøyde med opplegget vi har fått her. Vi får penger for å kunne gå på skole, lære norsk og ta grunnutdanning. Men vi har veldig flinke lærere som gjør jobben med hele sitt hjerte. Hadde de ikke gjort det, ville vi nok ikke ha kommet så langt, sier Abdikafi Osman.

4. Fungerer integreringen?

Tirsdag lanserte NRK den nye dokumentarserien for barn og ungdom, «Kamp». Serien viser hverdagen til en gjeng 14-åringer i bydelen Stakkevollan i Tromsø. Temaet for serien er vennskap og samhold, men bakteppet er å vise hvordan idrett kan bidra i integreringen.

Daglig leder i Stakkevollan IF, Roshild Jensen, forteller om utfordringer med å få innvandrerfamilier med i idretten. Samtidig ser hun at både barna og familiene deres blir lettere og bedre integrert når barna får innpass i en fritidsaktivitet.

Guttene på 14-årslaget til Stakkevollan IF har hovedrollen i den nye dokumentarserien «Kamp» fra NRK Super og NRK Troms.

– Vi har både venner som er nordmenn og venner som kommer fra andre land. Vi er veldig fornøyde med å være her i Norge. Her kan vi føle oss trygge, og her kan vi ha gode liv, sier Salah Osman.

– Vi får som sagt utdanning, vi har jobb, og sjefene våre behandler oss med respekt. Det er bra. Vi skal være takknemlige for det vi har fått i Norge, men det er viktig å også snakke om utfordringene vi har, sier Abdikafi Osman. Han mener den største utfordringen med integreringen i Norge rett og slett er kunnskap og åpenhet.

– Både politikere og media er med på å skape et bilde av oss som vi føler ikke stemmer. Og mange konkluderer ut fra det. Skal du lære noen å kjenne, så må du snakke med dem og bli kjent med dem, sier han.

– I tillegg må politikerne ønske å jobbe for oss, ikke mot oss. Derfor liker ikke jeg Sylvi Listhaug, fordi hun liker ikke meg.