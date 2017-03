– Slutt å surke over snøen, sier Gunvald og kaster klærne

– Søringer skryter av tjue plussgrader, og feriefolk i Thailand legger ut bilder av tærne sine i havet. Da kan vi vise at vi tar all snøen med godt humør, sier Gunvald Hansen.

Norge i rødt, hvitt og blått. Foto: Linda Aksberg

Med kjæresten Linda bak og han sjøl foran kamera har de hatt flere morsomme fotoseanser i det siste. Først ut var et bilde fra verandaen i Vassenden. Med ei neongul sol tegna på et ark i bakgrunnen, sitter Gunvald smilende i hagestolen.

– Det var iskaldt å sette ryggen mot stolryggen, innrømmer han og ler.

Bildet fikk mange kommentarer og gapskratt på facebook. Flere hundre personer har gitt respons. Enkelte har også kasta seg på trenden, og delt mer eller mindre nakenbilder i snøen.

– Det var en som lurte på om jeg hadde dosert medisinen min feil, sier han og ler.

Neste bilde ut var av Gunvald iført tøfler, solbriller og shorts, i full gang med å frese avkjørselen for snø.

– Det var egentlig ikke så kaldt, bedyrer 46-åringen.

Må ikke surke

Han syns vinteren er fin, men nå begynner all snøen å gå på trafikksikkerheten løs.

– Vi bor i et skikkelig snøhull. Vi har lite vind, så all snøen legger seg her. Nå begynner skavlene å bli så høye at vi har dårlig sikt når vi skal ut av avkjøringa. Men ellers stortrives vi, sier paret, som flytta til Vassenden i Lenvik for et års tid siden.

Hansen har heller ikke sansen for alle nordlendingene som klager over at det snør i mars.

– Vi må ikke begynne å surke sånn som de gjør i sør. Har de fem dager med regn, begynner de å bestille Syden-turer og mase om kompensasjon. De burde tatt seg en tur hit i skavlene våre, sier Gunvald Hansen.

Nå har Linda og han utfordret en av søringene de kjenner til å ta liknende bilder. For nå er det i hvert fall meldt regn et par dager.

– Og snart kommer et nytt foto fra oss. Jeg må vel snart gjøre campingvogna klar til sommeren, hinter den gale nordlendingen.