– Vi kommer ikke til å skrive intensjonsavtale, men vil intensivere samarbeidet mellom fylkene og i landsdelen, sa fylkesrådsleder Cecilie Myrseth da hun 20 minutter forsinket kom til pressemøtet sammen med sin kollega Tomas Norvoll i Nordland.

Begge fylkesrådslederne er klar på at det er regjeringas opplegg for regionreform som er for dårlig til at det kan bli noen sammenslåing nå.

– Vi ser jo over hele landet at de store fylkene ikke vil slå seg sammen. Og aller tydeligst på Østlandet. I denne omgangen ser vi at regjeringas regionreform ser ut til å bli en total flopp over hele landet, understreker fylkesrådsleder Myrseth.

Mytseth mener det må komme betydelig større oppgaver til fylkene dersom det skal være noen grunn til å slå seg sammen.

– Per i dag er vi fullt i stand til å handtere de oppgavene vi har, sier Myrseth og Norvoll.

– Hvor skulle eventuelt fylkeshovedstaden ligge, i Bodø eller Tromsø?

– Det har vi overhode ikke diskutert, sier Norvoll.

– Hvem sitter med svarteper etter dette møtet?

– Det må være regjeringa, sier Tomas Norvoll.

Nordland og Troms skal videre framover samarbeide tettere på skole og næring. Og spesielt i Ofotenområdet er det behov for det.

Det er regjeringa og flertallet i Stortinget som har gått inn for færre regioner i Norge. Finnmark ga tidlig klar beskjed om at de ikke ønsket noen sammenslåing med Troms eller Nordland. Nordland har også vært klar i dette spørsmålet. Fylket vil bestå som egen enhet.