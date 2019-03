– Politiet har få bevis som kan knytte han til drapet

– Vi kommer til å legge vekt på seks punkter som vi mener er utslagsgivende i denne saken.

Slik startet forsvarer Alexander Greaker sitt innledende foredrag da rettssaken i Sjøvegan-drapet startet onsdag.

En 38 år gammel mann står tiltalt for å ha voldtatt og drept 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen i juli i 1998. Han er videre tiltalt for å ha satt fyr på huset hennes, for å skjule sine spor.

Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld.

Drapet på Sjøvegan Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX Ekspandér faktaboks 15. juli 1998, klokken 05.24 fikk politiet melding om en brann i en bolig på Sjøvegan i Troms.

Det ble fort klart at en person var savnet i brannen.

Levningene etter 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen ble funnet i den utbrente delen av huset.

To dager seinere, den 17. juli, ble Bendiktsen obdusert ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det viste seg at Bendiktsen hadde blitt drept med flere dødelige knivstikk.

Politiet fant også biologisk materiale i 59-åringen, som tydet på at hun kunne vært utsatt for seksuelle overgrep. De fant også tolv hårstrå som verken tilhørte Bendiktsen eller hennes nærmeste.

Hår- og blodprøver fra 2 000 menn i alderen 15 til 72 år ble samlet inn.

De siste årene har det kommet inn nye tips i saken, blant annet etter at en fantomtegning av en mulig gjerningsmann ble publisert i 2015.

I juni 2017 valgte politiet å trappe opp etterforskningen av drapet. Etterforskningen involverte også «cold case»-gruppa til politiet.

22. juni 2018 kunne politiet fortelle at de har pågrepet en mann i forbindelse med drapet. Mannen er siktet for drap, voldtekt og ildspåsettelse.

7. februar 2019 tok politiet ut tiltale i saken. Den tiltalte er en mann fra Sri Lanka, som kom til Sjøvegan som enslig mindreårig flyktning i 1997.

Han er tiltalt for overtredelse av straffeloven (1902) paragraf 233 første og annet ledd. Bestemmelsen «rammer den som dreper noen for å skjule en annen forbrytelse og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter».

Rettsaken starter i Nord-Troms tingrett 13. mars 2019. Det er satt av 3,5 uke til saken.

Hvem var tiltalte?

Et viktig tema på rettssakens første dag har vært bakgrunnshistorien til den tiltalte. Han hevder selv å være født i 1980, og komme fra et krigsherjet området i Sri Lanka.

Han måtte bort, men det var ikke lov for personer under 18 år å reise alene med fly. Ettersom han da var under 18 år, måtte han skaffe seg falske ID-papirer for å få flybillett.

Derfor opplyste han at han var født i 1976 da han først ankom Norge. Senere endret han dette til 1980.

Det eksisterer tannanalyser som tilsier at han er født i 1980. Samtidig la påtalemyndigheten frem undersøkelser fra Interpol som hevder at tiltalte er født i 1976. Dette er viktig med tanke på straffeutmålingen, om tiltalte eventuelt skal dømmes ut fra at han var mindreårig da drapet fant sted.

– Men det sår også tvil om troverdigheten til den tiltalte, mener aktor Torstein Lindquister.

Forsvarer Alexander Greaker mener det er mer enn alderen som er relevant, når det kommer til hvem den tiltalte var da han kom til Norge:

– En enslig mindreårig asylsøker fra et krigsherjet land vil kanskje forholde seg annerledes til for eksempel politiet enn andre. Noe som kan ha påvirket måten han har forklart seg på opp gjennom årene, sier forsvarer Alexander Greaker til NRK.

Hvilke beviser foreligger?

Det andre punktet Greaker mener er viktig i saken er hvem Marie-Louise Bendiktsen var. Den tiltalte hevder nemlig at han hadde et seksuelt forhold til den drepte kvinnen.

Men kanskje det viktigste punktet for forsvaret er hvilke beviser påtalemyndigheten egentlig har i saken.

– Slik jeg ser det så har de få bevis som kan knyttes direkte mot den tiltalte, sier Alexander Greaker.

I sitt innledende foredrag fortalte aktor Torstein Lindquister om det enorme etterforskningsarbeidet i den over 20 år gamle saken. Det er blant annet gjennomført avhør og utspørring av mer enn 2 400 personer og mer enn 2 000 menn har avgitt DNA-prøver.

– Vi har også funnet flere ting, som hårstrå, knapper og lignende vi har trodd ville føre oss nærmere løsningen. Men det har de dessverre ikke gjort, sa Lindquister.

Politiet fant også sæd på den drepte kvinnen. Ikke før i 2013 klarte de å hente ut en komplett DNA-profil fra disse prøvene.

Slik er det mulig å finne en DNA-match på ødelagte prøver Foto: Petter Strøm / NRK Ekspandér faktaboks I 2001 mente politiet at de biologiske sporene i Sjøvegan-drapet var ødelagt. Men i 2018 ble en mann i slutten av 30 årene arrestert og senere tiltalt for drapet, blant annet med bakgrunn i at DNA-et hans matchet sporene som ble funnet på åstedet for 20 år siden. Hvordan er det mulig? Ifølge Thomas Berg, daglig leder ved Rettsgenetisk senter på UiT – Norges arktiske universitet, er det en ganske enkel forklaring: – Det handler rett og slett om at metodene vi bruker har blitt mye mer følsomt og korrekt, forteller han. I 1998 var DNA-etterforskningen i et tidlig stadium. Politiet hadde lite erfaring med denne metoden, og utstyret var ikke like nøyaktige som det er i dag. – Der vi før trengte en godt synlig blodflekk, trenger vi nå bare 10–12 celler, sier Berg. – Men hva med DNA som er ødelagt, er det mulig å gjenopprette det? – Ja, forutsatt at det ikke her helt nedbrutt, men det krever litt mer arbeid, sier Berg. Når de lager en DNA-profil, henter de ut en del av DNA-et som ligger i alle kroppens celler. Delen de henter ut er helt unik for alle mennesker, og består av 17 forskjellige markører. Dette er altså 17 markører som kommer i en helt unik rekkefølge for alle mennesker. Dersom DNA-et er delvis ødelagt, vil noen av disse markørene være ødelagte. Men profilen vil etter all sannsynlighet ha noen markører som ikke er ødelagte. Disse er som sagt unike og står i en unik rekkefølge. – Ved hjelp av beregninger kan vi i noen tilfeller sammenligne den ødelagte profilen med andre prøver, og få et sammenfallende resultat, sier Berg.

DNA-profilen fra sæden er en komplett match med den tiltalte, men han hevder å ha hatt et seksuelt forhold til Bendiktsen.

I retten forklarte han blant annet at de hadde møttes tre ganger, én gang hos henne, én gang hos han, og hjemme hos henne dagen hun ble drept. Ved de to siste møtene hevder han at de to hadde samleie.

Aktor Torstein Lindquister mener de likevel har en sterk sak.

– Vi mener vi har bevis som sier at han har gjort det som står i tiltalen. De biologiske funnene som ble gjort på åstedet er vanskelig å forklare bort. Så blir det viktig å bevise hvem både den tiltalte og den drepte er og var, og om han er troverdig når han forklarer seg i retten, sier Lindquister.

– Hvilke andre bevis har dere som styrker saken deres, utover DNA-sporene?

– Jeg skjønner at dere vil ha konkrete bevis, men alt som blir sagt i denne rettssaken vil jo fungere som bevis for å styrke eller svekke den tiltales forklaring. Det er blant annet svært interessant å høre hva helsesøsteren som hadde ansvar for asylsøkerne i kommunen på den tiden vil si, sier Lindquister.

– I sum mener vi det vil bekrefte vår sak, fortsetter han.

Da tiltalte ble spurt om detaljer rundt det første av samleiene han skal ha hatt med Marie-Louise Bendiktsen, fikk han problemer med å svare for seg.

LITEN TROVERDIGHET: Aktor Torstein Lindquister mener tiltaltes forklaring er lite troverdig. Foto: Petter Strøm / NRK

I tillegg fortalte tiltalte at den nevnte helsesøstera var den eneste han fortalte om forholdet sitt til Marie-Louise Bendiktsen.

Han fortalte ikke politiet om forholdet i avhør av flere grunner.

– Politiet snakket om voldtekt og drap. Det hadde ingenting med meg å gjøre, sa han i sin forklaring.

I tillegg fryktet han at han ville bli utstøtt fra det tamilske miljøet, dersom de fikk vite om forholdet deres.

DREPT: Marie-Louise Bendiktsen ble drept med 13 knivstikk. Hun ble funnet i sitt eget hus, da det brant ned. Foto: Privat

Mange vitner

Et annet punkt forsvarer Alexander Greaker er kritisk til, er hvor vidt saken er godt nok opplyst, om påtalemyndigheten har drapsvåpenet og hva motivet for drapet skulle vært.

– Her er det snakk om en ung gutt fra et krigsherjet land som har fått en ny sjanse. Hvorfor skulle han sette alt dette på spill, spør Alexander Greaker.

– Hvordan skal dere utnytte dette i rettssaken?

– Det er derfor vi har hentet inn så mange vitner, som kan belyse disse punktene. I tillegg blir utspørringen av dem som jobbet med etterforskningen i det lokale politiet viktig å få spurt skikkelig ut.

Vil lansere andre mulige gjerningspersoner

Alexander Greaker forteller også at de i løpet av rettssaken kommer til å peke på andre personer som kan knyttes til drapet.

– Betyr det at du vil lansere andre kandidater som drapsmenn?

– Det kommer jeg til å gjøre, og det er bakgrunnen for den bevisførselen vi har. Jeg kommer ikke til å gå inn på antallet, men vi har mange mistenkelige og aktuelle personer som kommer til å bli presentert for retten.

– Som politiet ikke har undersøkt?

– De har undersøkt de, og vet hvem de er, men de er fortsatt interessante.

Aktor Torstein Lindquister bekrefter at de har mistenkt og etterforsket flere personer de 20 årene som har gått siden saken.

– Flere av disse sporene har vist seg å ikke føre noen vei, og så er det selvfølgelig mange personer som man ikke har full oversikt over, sier Lindquister.

– Men dette rokker ikke din overbevisning om at dere har rett mann?

– Vi har rett mann, det føler vi oss overbevist om. Det eneste konkrete tekniske beviset vi har som knytter noen til åstedet er fra han. Og at hans forklaring om sin relasjon til avdøde ikke er troverdig.

Det er satt av tre og en halv uke til rettssaken i Nord-Troms tingrett. Vi følger rettssaken her: