– Pinlig å snakke om at man blir forsøkt svindlet på datingsider

Heidi Hilmarsdotter Hansen har blitt forsøkt både sjarmert og svindlet på nett. På sjekkesiden Match.com tok en brite som utga seg for å være kunster, kontakt. Etter en stund ba kvinnen om penger til en galleriutstilling hun hadde fått plass på. Heidi fikk blomster på døra.

– Jeg sa nei. Jeg visste jo ikke hvem hun var, forteller Heidi til NRK.

Etter avvisningen ble «kunstneren» ganske ufin.

Heidi tror denne typen svindling er ganske vanlig, men at få tør å snakke om det.

– Det er jo pinlig å snakke om, sier hun.

Prinsen eller prinsessa langt borte

Ifølge tall fra Økokrim, har hun rett. I 2017 hadde de 286 slike saker på bordet sitt. De fornærmede sendte fra seg anslagsvis 164 millioner kroner. Penger de aldri ser igjen.

Anne Dybo, rådgiver i Økokrim, sier det er et klassisk eksempel at svindleren kontakter offeret sitt på sosiale medier eller en sjekkeside. Profilen har et tiltrekkende bilde. Han, eller hun, kan være en amerikansk soldat, stasjonert i Afghanistan.

MANGE SAKER: Anne Dybo jobber med mange saker som omhandler datingsvindel. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Svindleren er flink til å prate for seg. De sjarmerer offeret i senk før de begynner å snakke om pengeproblemene sine, og at de trenger hjelp.

– Vi har tilfeller på ofre som aldri klarer å innse at de blir lurt. De tror at svindleren er kjæresten deres. I en av sakene jeg jobber med nekter offeret å snakke med meg. Han tror han dater en amerikansk pilot, som nå ligger på sykehus i Afghanistan og trenger penger til behandling, sier Dybo.

Advarslene når ikke frem

Norske banker ser også en økning i denne type svindel. Men heller ikke bankene når alltid igjennom til kundene som vil sende pengene sine til utlandet.

TIL DET ER TOMT: Frode Pedersen forteller at datingsvindlere ikke slutter med svindelen før de har en formening om at det er tomt i kassa. Foto: Vilde Kristine Malmo

– Vi prøver å dokumentere at dette er svindel så langt det lar seg gjøre, men ofrene er ofte i en boble og de ønsker helst å tro på den andre parten enn på oss, sier Frode Pedersen, fagansvarlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet i Sparebank1 Nord-Norge.

«Pengemuldyr»

Dybo i Økokrim forteller at denne type svindel er organisert kriminalitet, som har forgreininger over hele verden. Politiet jobber nå med flere saker som skal opp i retten.

– Når ofrene ikke har mer penger igjen, kan de bli bedt om å bli såkalte «pengemuldyr». Det vil si at de tar imot penger fra andre, og sender dem videre. Da risikerer de å bli dømt for medvirkning til hvitvasking eller medvirkning til bedrageri, sier hun.

Dette bør du være obs på Foto: Sindre Løkstad / NRK Ekspandér faktaboks Svindlerne oppgir ofte et yrke som blir forbundet med tillit – for eksempel sykepleier, lege, politi, lærer eller ansatt i militæret.

Jobben innebærer ofte lengre utenlandsopphold, slik at svindleren kjøper seg nok tid til å få bygget opp et godt forhold til offeret.

Svindleren bruker lang tid på å opparbeide tillit og et forhold. De gir tildlig uttrykk for hjertevarme og kjærlighet, før de begynner å be om tjenester.

Svindleren vil gjerne kommunisere via e-post eller andre private chattetjenester.

Det er vanlig av svindleren for eksempel ber om penger for å dekke reisekostnader, eller at noen i familien får akutte problemer og behøver penger til behandling. Det er også vanlig at vedkommende ber om penger til å starte opp en forretning. Kilder: Finanssans.no og politiet

Linnéa Rinas i Match.com sier til NRK Troms at de oppfordrer medlemmene til å rapportere mistenkelige profiler. Datingsiden har også systemer for å identifisere og ta bort profiler med uærlige hensikter.