– På den ene siden er det utålmodighet, på den andre siden sorg

Kari-Anne Opsal fra Troms Arbeiderparti er valgt som leder av fellesnemnda som skal jobbe videre med sammenslåinga av Troms og Finnmark.

– Jeg føler et veldig stort ansvar, ikke minst når man tenker på hvor vanskelig dette har vært både i Troms og i Finnmark. På den ene siden er det noen som er utålmodig, og på den andre siden er det sorg, sier Kari-Anne Opsal.

Ulf Trygve Ballo fra Arbeiderpartiet i Finnmark er valgt som nestleder i nemnda.

OVERTAR ARBEIDET: Kari-Anne Opsal og Ulf Trygve Ballo. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (til høyre) vil fortsatt være en del av fellesnemnda. Foto: INGHILD ERIKSEN/NRK

– Berører identitetsfølelsen hos folk

Opsal mener bakgrunnen for at sammenslåingsprosessen av de to fylkene har vært så vanskelig er at prosessen henger sterkt sammen med identitetsfølelsen hos folk.

– Skillelinjene går på tvers både innad i partiene og innenfor fylkene, sier hun.

Derfor har den nyvalgte nemndlederen liten tro på at man kan klare å forme en ny og samlet identitet i det nye storfylket.

– Det tror jeg er et fryktelig langt lerret å bleke. Det tror jeg det er mange mennesker som må gjøre og over veldig mange år, hvis det i det hele tatt er mulig.

– Er det et mål?

– Nei, det vet jeg ikke. Men det er et mål å komme gjennom denne prosessen med respekt for hverandre for hvert skritt vi tar videre, sier Opsal.

Dette er avtalen mellom Troms og Finnmark Arbeiderparti: Ekspandér faktaboks Troms og Finnmark Ap er enige om at det skal arbeides videre opp mot beslutningstakere i Stortinget for å få opphevet tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fylke. Troms og Finnmark Ap er enige om at man samtidig skal forholde seg til Stortingets vedtak og starte arbeidet i fellesnemda. Troms og Finnmark Ap er enige om liketall for de to fylkene i fellesnemnda, og vil straks fremme sak for å endre dette. Styringsmodellen i det nye fylket skal være parlamentarisme. Rådet skal bestå av 8 fylkesråder, hvorav 4 fra Finnmark og 4 fra Troms. Dette fordi dette gir best mulighet til rettferdig fordeling av ansvars- og beslutningsmyndighet mellom de to fylkene. Troms og Finnmark Ap er enige om å gjennomføre strengt nødvendige tiltak for å gjennomføre Stortingets vedtak om tvangssammenslåing før 1.1.2020. Videre settes det i gang et prosjekt for å beskrive status og kartlegge mulighetsrommet for de sammenslåtte fylkene. Herunder fremme forslag om funksjons- og oppgavefordeling. Fellesnemnda innstiller, forslagene skal behandles av det nye fylkestinget når det trer sammen, og det skal tas sikte på en rettferdig og hensiktsmessig fordeling, som også ivaretar Stortingets anmodning om å særlig ta hensyn til Finnmark. Det skal være politisk og administrativ ledelse både i Vadsø og i Troms. Fylkeshovedstaden skal være i Tromsø. Det skal snarest ansettes en ekstern prosjektleder for å forberede gjennomføringen av tvangssammenslåingen. Troms og Finnmark Arbeiderparti er enig om at dersom det er uenighet mellom Arbeiderpartiets nemndsmedlemmer, skal de respektive fylkesstyrene involveres før saken behandles i fellesnemnda. Leder i fellesnemnda skal være fra Troms. Nestleder i fellesnemnda skal være fra Finnmark. Det tas sikte på lik fordeling av kandidater fra Finnmark og Troms på fylkesvalgslista.

Ber om gjensidig respekt

Den første oppgaven for den nyvalgte lederen var å få på plass et valgstyre for valget neste år. Den jobben ble fullført i dag.

Nå følger jobben med å skape én organisasjon, et arbeid mange nye regioner har kommet langt lengre med.

– Jeg er motivert, men det er ikke slik at jeg jubler. Jeg mener det er et viktig men veldig vanskelig arbeid. Jeg har fortsatt et ønske om å bli ordfører i Harstad, og håper at jeg ikke løper en risiko med å påta meg oppgaven i dag, sier Opsal.

Fellesnemnda for Troms og Finnmark har, slik det ble understreket flere ganger fra talerstolen, knapt et år og et par uker på seg.

– Det er flere tusen ansatte som skal ha nye arbeidskontrakter på plass, et arkivsystem og en rekke tekniske detaljer, sier Opsal.

Derfor vil det ta tid før de virkelig store beslutningene, som befolkningen vil merke, kommer på bordet sier hun.

– Fra Troms sin side ønsker vi at dette skal skje på en god og rettferdig måte. Det er ingen i Troms som ønsker å annektere Finnmark. Så håper vi at vi får den samme respekten tilbake, sier Opsal.

BLANDEDE FØLELSER: – Det har nok ikke helt gått opp for oss. Det har gått så fort etter at fylkestinget i forrige uke vedtok å gå inn i fellesnemnda sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik, her sammen med partifelle i Finnmark Geir Ove Bakken. Foto: INGHILD ERIKSEN/NRK

– Har nok ikke gått opp for oss, enda

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, måtte dermed gi fra seg oppgaven med å lede fellesnemnda og sammenslåingsprosessen videre.

– Jeg har signalisert at jeg godt kunne tenke meg å være leder i fellesnemnda. Dobbeltstemmen lederen sitter med vil være viktig med en lik sammensetning med 19 fra Finnmark og 19 fra Troms.

Likevel har Vassvik i løpet av de siste dagene trukket sitt kandidatur. Det er i samsvar med partiet, sier hun.

– Det ligger en avtale til grunn som ville forrykket deler av partiet.

Mens fylkesrådsleder Willy Ørnebakk fra Troms har gitt partiet beskjed om at han vil ut av fylkespolitikken, vil Ragnhild Vassvik fortsette også i fellesnemnda.

– Har du begravet stridsøksa?

– Det er med blandede følelser vi er her i dag, det må jeg si. Jeg kjenner enda at det stritter imot, men nå må vi snu oss og tenke i andre baner. Det ville være lite konstruktivt om vi nå skulle jobbe mot sammenslåingen nå, sier Ragnhild Vassvik.

Neste møte i fellesnemnda skjer i januar der det skal settes ned et arbeidsutvalg.