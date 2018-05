– Nord-Norge er «jækla» lønnsomt

– Vi ser at det er sterke sentraliserende krefter i sving. Vi ser blant annet at byene våre, ikke minst i nord, ikke blir satset på slik de burde. Da vi var i regjering, satset vi ikke på Nord-Norge av veldedighet. Vi satset på Nord-Norge fordi det er «jækla» lønnsomt, sa Hadia Tajik, til jubel fra tilhørerne i Harstad tirsdag.

– I Nord-Norge er det industri, det er råvarer, og det er folk som har både evnen og viljen til å jobbe hardt, fortsatte hun.

Arbeiderpartiets nestleder fremhevet fiskerinæringen, fornybar energi og mineraler som viktige ressurser Norge kan få mye av i nord. Og hun snakket om hvor viktig landsdelen er for utenriks- og sikkerhetspolitikken.

– Her er det ikke bare naturressursene det er snakk om. Det handler om transportmuligheter i Polhavet, og forholdet vårt til Russland.

– Mulig å kombinere

Tajik tok seg tid til å utdype fokuset på Nord-Norge overfor NRK.

– Med dagens regjering ser vi en sterkt sentraliserende tendens. Vi mener det er viktig å sørge for at Nord-Norge får brukt de ressursene de har, som olje, fisk og mineraler, i tillegg til alle de kompetente folkene som bor her. Da må regjeringen stille med penger og infrastruktur, og de må satse på kompetansemiljøene, sier Ap-politikeren.

– Men dere må ri to hester, dersom dere skal både ta hensyn til de fornybare ressursene og oljevirksomhet i nord. Er det mulig?

– For oss er det viktig å ivareta hensynet til fisken, miljøet og den sårbare naturen. Men oljeindustriens erfaringer er at det er mulig å kombinere disse hensynene med oljeutvinning. Men foreløpig har vi bare stilt oss positive til en kosekvensutredning av Nordland VI. Det er ikke det samme som et ja til oljeutvinning.

De viktige kvinnene

Tajik tok seg også tid til å fremsnakke alle kvinner i arbeidslivet under sin appell. Hun refererte da til sin tidligere partikamerat, Jens Stoltenbergs, ord.

I sin 8. mars-tale for noen år siden, sa han at dersom norske kvinners yrkesdeltagelse skulle reduseres til gjennomsnittet i resten av de industrielle OECD-landene, ville verdien av dette produksjonstapet tilsvare hele oljeformuen vår.

– Tenk på det! Så alt dette snakket om kvinner i arbeidslivet handler ikke bare om rettferdighet. Det handler vel så mye om verdiskapning. Og det handler om fremtiden, sier Tajik.