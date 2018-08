– Noe er galt i transportbransjen når sjåførene må stjele for å livnære seg

Mandag ble to av sjåførene til ett av Europas største transportselskap, Girteka, tatt på fersken mens de stjal sykler fra barna i bygda, mellom Buktamoen og Finnsnes.

– Slike oppslag viser jo at det ikke står veldig bra til i transportbransjen, sier forbundsleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund.

Ifølge Johnsen er Girteka ett av selskapene som veldig ofte blir tatt i kontroller, hovedsakelig på grunn av teknisk vedlikehold og kjøre- og hviletid. Men han legger til at kontroller viser at det har blitt bedre i dag.

Til tross for bedring, mener han likevel at mandagens hendelse gir et skremmende bilde av utviklingen i transportbransjen.

– Jeg har ikke grunnlag for å hevde at enkelte selskap er verre enn andre, men når folk går til det skrittet at de må stjele for å livnære seg, da kan det tyde på for dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Sosial dumping fører til kriminalisering, sier han.

Johnsen er tydelig på at dette er et en utfordring som gjelder hele transportsektoren.

Ansvarsfraskrivelse

En vare må gjennom flere ledd for å komme seg fra A til Å. Bedriften som produserer varen, leverer den videre til transportselskapet, som så frakter varen til kjøperen.

I Norge har vi flere kontrollmyndigheter som har ansvar for at sikkerhet, transport og arbeidsvilkår følges hele denne veien. Men ansvaret er fordelt mellom flere, og i dag preges bransjen av en ansvarsfraskrivelse dem imellom.

For når slutter ansvaret til en bedrift, og når starter ansvaret til transportselskapet? Her er det uenigheter.

Bedrifter mener deres ansvar stopper i det varen er lastet om bord i lastebilen.

Uenigheten kommer også til syne ved at en av kontrollmyndighetene selv sier det er uklart hvem som har ansvar når.

– Dagens regelverk er til dels komplisert. Et tettere samarbeid, særlig mellom oss og Statens vegvesen, vil gjøre det lettere for oss å gjøre jobben vår, sier senioringeniør Morten Lien i Arbeidstilsynet

Han opplyser at Arbeidstilsynet har god kontroll på lovverket, men de ønsker et enda større samarbeid mellom kontrollmyndighetene, som består av Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Tolletaten og skattemyndighetene.

KONTROLL: I mars måtte Statens vegvesen reise til Göteborg for å kontrollere vogntog som transporterte Tesla-biler. Vogntoget på bildet hadde ikke mangler. Foto: Statens Vegvesen

Transportpoliti

Det samme etterlyser også flere aktører i transportbransjen.

Norsk Lastebileier-Forbund har derfor forsøkt å få på plass et transportpoliti i Norge, som skal samle all kompetanse om transportbransjen på ett sted.

Det fikk de gjennomslag for i juni.

Da tok den nylig avgåtte samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen grep, og fikk på plass et samarbeid mellom dagens kontrollmyndigheter, altså Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Tolletaten og skattemyndighetene.

– Dette har vi jobbet med i over fem år, så det er vi veldig fornøyd med. Men det vil ikke si at vi er i mål, sier administrerende direktør i lastebileierforbundet, Geir A. Mo.

Han mener et tettere samarbeid er et steg i riktig retning, men håper på at det også vil dannes et eget særorgan, som en formell enhet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale, eller representanter fra Samferdselsdepartementet, har ikke hatt anledning til å kommentere saken fredag.