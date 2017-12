– Nesten umulig å si fra om seksuell trakassering

– Jeg synes det er helt elendig, sier Andrea Jørstad Thoresen ved UiT, Norges arktiske universitet.

Hun er en av studentene som reagerer på hvor dårlig informasjonen er på hjemmesiden til universitetet. Her går det ikke an å søke seg fram til hvordan man skal varsle ubehagelige opplevelser.

– Å si ifra om slike hendelser er vanskelig nok i seg selv. Dette gjør det bare enda mer vanskelig, og nesten umulig å få si ifra, sier Jørstad Thoresen.

Foto: Marita Andersen / NRK

Over hele landet har seksuell trakassering vært et tema i høst. Mennesker som har opplevd uønsket seksuell adferd har stått fram i #metoo-kampanjen. Flere yrkesgrupper og institusjoner gransker nå seg selv og om de har gode nok rutiner for varsling.

UiT er landets tredje største universitet, med over 16.000 studenter.

Det siste året har studentombudet fått inn sju meldinger om seksuell trakassering fra studentene, skriver Itromso.

Alle sakene omhandler trakassering fra andre studenter. Men det er langt færre varslinger enn på de andre universitetene.

– Dette tallet er nok ikke representativt i det hele tatt, mener Jørstad.

Rektor Anne Husebekk innrømmer at universitetets informasjon om hvordan man melder fra om seksuell trakassering er for dårlig. Foto: Marita Andersen / NRK

– Må bli bedre

Leder Ida-Elise Seppola Asplund i Studentparlamentet tror også mørketallene er store.

Torsdag var studentparlamentene i hele landet samlet i Trondheim. I pausene ble #metoo-kampanjen og hvordan universitetene forholder seg til seksuell trakassering diskutert.

I en ny studie fra Universitetet i Agder svarer åtte prosent at de har blitt seksuelt trakassert av en medstudent.

– Vi må få ut mer informasjon om hvor studentene kan henvende seg om de opplever slike ting, og om hvordan de vil bli ivaretatt. Og så ønsker vi en kartlegging på institusjonsnivå, sier lederen i Studentparlamentet.

Studentene i Tromsø kritiserer ledelsen ved UiT Du trenger javascript for å se video.

Rektor Anne Husebekk ved UiT, Norges arktiske universitet, tar kritikken fra studentene på alvor.

– Seksuell trakassering har til nå ikke vært søkeord på våre nettsider, og når studentene først har funnet fram, har ikke informasjonen vært tilstrekkelig. Men dette er i ferd med å bli endret på nå, sier hun.