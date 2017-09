– Mer usikkert om LoVeSe etter valget

Kristelig Folkeparti og Venstre har vært garantister for ikke å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja. Men etter valget er det usikkert om KrF fortsatt vil være et støtteparti for den blå-blå regjeringa.

– Jeg er spent på hva Kristelig Folkeparti lander på i regjeringsspørsmålet, men også hva Arbeiderpartiet gjør dersom Høyre og Fremskrittspartiet inviterer til dans på Lofothavet.

Det sier leder for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Wenche Cumming, etter Stortings-valget.



– Vi vet jo ikke hva Venstre og Kristelig Folkeparti gjør, hva slags avtaler det kan bli om regjering framover, peker hun på.

– Det blir spennende på se. Vi kommer ikke til å bli mindre aktiv hvis det blir usikkert. Jeg stoler på at alle de partiene som har garantert for et oljefritt LoVeSe, vil stå på det.

Men Cumming føler seg usikker på om Kristelig Folkeparti vil felle regjeringa dersom den åpner for konsekvensutredning.

– Dere ble i valgkampen beskyldt for skrekkpropaganda om negative følger av oljeaktivitet i området?

– Det er ikke bare vi som mener det vi gjøre om LoVeSe; både forskere på hav og fisk, og miljøorganisasjonene er på vår side, sier Wenche Cumming.