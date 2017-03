Mandag kveld ble det klart at Inge Andersen er ferdig som generalsekretær i Norges idrettsforbund (NIF), etter at et samlet styre ba ham tre av.

Lederen i Troms idrettskrets, Knut Bjørklund, mener NIF ikke kunne fortsette med en situasjon han mener har vært preget av hemmelighold.

IKKE Inge Andersen sier at NIFs åpenhet ikke har vært en del av diskusjonen med idrettsstyret. Foto: Svein Olsen / NRK

Bjørkund nevner vanskelige saker for NIF, som reiseregningene etter Sotsji-OL, Norway House og First House.

– Og ikke minst med den totale mangelen på åpenhet som norsk offentlighet har kritisert sterkt, sier han.

Bjørklund mener noe måtte skje i toppen av NIF.

– Det måtte bli generalsekretæren eller idrettspresidenten, sier idrettslederen.

Nå står Norges idrettsforbund foran et stort arbeid for å «ta tilbake idrettens verdier», mener han.

Sykkelforbundet vil ha mer åpenhet

– RIKTIG AVGJØRELSE: Presidenten i Norges Cykleforbund, Harald Tiedemann Hansen, mener det var riktig av styret å be Inge Andersen om å gå. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Presidenten i Norges Cykleforbund, Harald Tiedemann Hansen, er enig med Troms-lederen i at Idrettsforbundet nå bør jobbe for mer åpenhet og gjennomsiktighet.

– Man må bli tydelige på at man skal bli mer transparente, mer åpne. Det har idretten alt å tjene på. For å styrke tilliten og omdømmet til idretten tror jeg det er viktig at man er åpen og gjennomsiktig i det man gjør, sier han til NRK.

Hansen forteller at han ikke har noe problem med Andersen som person, men mener det var riktig av idrettsstyret å be ham gå av etter 13 år som generalsekretær.

– Ofte er det sånn at man må stoppe opp og ta noen nye grep. Det føler jeg jo at idrettsstyret nå har gjort, så jeg tror det er en klok beslutning, selv om det har gått utover Inge, sier sykkellederen.

– Åpenhet ikke den store diskusjonen

Avtroppende generalsekretær Andersen mener kritikken mot NIFs åpenhet ikke er en del av grunnen til at han fra fredag er ferdig.

– Nå oppfatter jeg ikke at åpenheten har vært den store diskusjonen her. Der har jeg forholdt meg hele veien til de vedtakene idrettsstyret har gjort. Idrettsstyret har valgt å ikke se i fortiden, men se i fremtiden, sier han.

Idrettspresident Tom Tvedt sier til NRK at det ikke er én enkelt årsak eller enkeltsak som gjorde at de ba Andersen gå av, og at heller ikke åpenhetsdebatten var avgjørende.

– Dette har vært en totalvurdering fra Idrettsstyret, og vi er nå enige om å gå hver til vårt, sier Tvedt.

