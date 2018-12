Det var 14 mann om bord da tråleren «Northguider» grunnstøtte i Hinlopenstredet nord på Svalbard fredag.

KAPTEINEN: Til tross for noen frostskader og en dramatisk redningsaksjon har mannskapet det etter forholdene bra, sier Atle Forland. Foto: Marcus Krogtoft/NRK

I 20 minusgrader, mørke og sterk vind ventet mannskapet sammen i styrehuset på beskjeden om at redningsmannskapene var på vei.

Kapteinen beskriver ventetiden som lang og kald.

– Det var noen lange minutter frem til jeg kunne berolige mannskapet og si at helikopteret og hjelpen var på vei. Da roet vi oss, selv om det både var kaldt og ufyselige forhold, sier kaptein Atle Forland.

Redningsmannskapene skulle ta seg frem med helikopter for å heise alle 14 opp i uværet.

Redningsaksjonen er siden beskrevet som i ytterkanten av det mulige.

Har fått frostskader og et bristet ribben

Fra helikopteret kom gikk det raskt og effektivt, sier Forland. Når det første helikopteret var fullt var det andre raskt på plass for å ta med de fire siste.

– Det er dramatiske forhold når det er sjøgang, snøbyger, sterk kuling og 24 minusgrader. Etter forholdene har mannskapet det greit. De er preget av situasjonen, men er glad for hjelpen vi har fått. Vi har noen frostskader og et bristet ribbein, men ellers er alle i god form, sier Forland.

Han berømmer mottakelsen mannskapet fikk når de kom til Longyearbyen. Der ble de møtt av både helsepersonell, politi, prest og lokalstyret.

– Vi kunne ikke blitt tatt bedre imot når dette først skjedde. Vi er veldig takknemlig for det. Nå skal vi ta det med ro sammen og snakke om det som skjedde før mannskapet reiser hjem i morgen.

Kapteinen vil ikke gå videre inn på det konkrete hendelsesforløpet i forkant av at tråleren gikk på grunn, men dette vil bli et tema i samtale med Sysselmannen lørdag.

REDDET: Her kommer mannskapet på tråleren trygt i land i Longyearbyen fredag ettermiddag. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Må fjerne «Northguider» så raskt som mulig

Også daglig leder Arne Birkeland i rederiet Opilio i Hordaland berømmer den hjelpen og mottakelsen mannskapet har fått.

– All honnør til helikopterteamet og alle som har tatt imot mannskapene våre. De har gjort en fantastisk jobb, sier han.

Det er rederiet som har ansvar for å fjerne fartøyet, etter pålegg fra Kystverket.

Området der «Northguider» ligger er vernet, og fartøyet inneholder blant annet 300 kubikkmeter marin diesel som anses som skadelig for miljøet.

Så snart værforholdene tillater det vil Sysselmannen på Svalbard benytte helikopter for å forsøke å gjøre en inspeksjon av fartøyet.

– Det vil bli en krevende jobb, spesielt på denne årstiden med mørke og stormer som plutselig dukker opp. Derfor er vi avhengige av den spisskompetansen som Sysselmannen har, sier Arne Birkeland i rederiet, og legger til:

– Men hovedpoenget er at ingen liv gikk tapt. Fartøyet skal vi få fjernet, men så lenge vi ikke vet tilstanden er vi veldig usikre på når det kan skje, sier han.

HVILER UT: Kapteinen legger ikke skjul på at det har vært noen dramatiske timer for mannskapet. De befinner seg nå på et hotell i Longyearbyen i påvente av hjemreise søndag. Foto: Marcus Kroftoft/NRK

Får hjelp fra «KV Svalbard» neste uke

Kystverket rekvirere kystvaktskipet KV Svalbard, og stille det til rådighet for skipets eier og rederiet.

– Det vil være plattformen for å forsøke å berge havaristen, sier Hans Petter Mortensholm i Kystverket.

KV Svalbard vil sannsynligvis seile opp til Svalbard fra kystvaktbasen på Sortland i løpet av neste uke.

Dersom det ikke er mulig å fjerne havaristen i flytende stand vil det senere bli gitt pålegg om å fjerne havaristen som vrak.

I tillegg til å inneholde marin diesel ønsker man også at selve skipet fjerne så raskt som mulig.

– Dette er en skipshendelse i et vernet område og vi ønsker at det eksterne miljøet skal påføres minst mulig skade. Dieselen skal fjernes for å forhindre at den renner ut i miljøet, og man ønsker også å fjerne skipet fordi det anses som søppel i et vernet område, sier Mortensholm.