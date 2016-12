– Jeg har hatt mange kontroversielle poster i Frp

Per-Willy Amundsen kommer fra stillingen som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Før det hadde han representert Troms Frp på Stortinget i åtte år.

Som stortingsrepresentant kom han med en rekke uttalelser om klima, innvandrere og homofiles rettigheter som nå hentes opp igjen fra arkivene. I 2011 skrev han på Twitter at «regjeringen er mer opptatt av asylsøkernes rettigheter enn trygghet for norske kvinner.» I januar i år gikk Amundsen og hans lokallag, Troms Frp, inn for at Schengen-avtalen burde oppheves for å sikre bedre grensekontroll.

Per-Willy Amundsen om jobben som justisminister Du trenger javascript for å se video.

– Jeg håper folk dømmer meg ut fra den jobben jeg skal gjøre, sier justisminister Per-Willy Amundsen til NRK etter utnevnelsen som statsråd. Han legger til at selv om han har hatt mange kontroversielle poster i Frp så er ikke det nødvendigvis det samme som å føre regjeringens politikk.

Vil synliggjøre Nord-Norge

Frank Bakke-Jensen (H) fra Finnmark blir ny EU- og EØS-minister. Han tar over Elisabeth Aspakers ministerpost. Bakke-Jensen får i tillegg et ekstra ansvar for å følge opp regjeringens nordområdepolitikk. Han har representert Finnmark Høyre siden 2009.

– Både Per-Willy Amundsen og Frank Bakke-Jensen (H) har en sterk posisjon i Nord-Norge, og det har vi fra regjeringens side vært opptatt av at vi i enda større grad skal synliggjøre fremover. Det sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen tirsdag ettermiddag, etter utnevnelsen av de nye statsrådene der også Terje Søviknes (Frp) blir olje- og energiminister etter Tord Lien (Frp) fra Nordland.

– Tar regjeringen bort fra oss

Leder i Venstre, Trine Skei Grande sier at utnevnelsen av Amundsen er et skritt mot høyre og bort fra Venstre og KrF. Hun mener det er betenkelig at Amundsen skal styre justisdepartementet sammen med innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– De er begge klimafornektere og de har begge en retorikk når det gjelder innvandring som er problematisk, sier Skei Grande.

SV-leder Audun Lysbakken sier utnevnelsen av Amundsen er en bekreftelse på det som ifølge ham er en tendens i regjeringen, at høyresiden i Frp styrker seg.

– Jeg ser dette som et tegn på at regjeringen beveger seg enda lenger ut på høyrefløyen. Per-Willy Amundsen er en del av den mest ytterliggående fløyen i Frp som nå er ytterligere styrket i regjering.

– Jeg er ydmyk når jeg tar fatt på jobben

Den nye statsråden sier han er ydmyk i forhold til sin nye rolle, og inviterer til samarbeid.

– Jeg håper at også Venstre og KrF ønsker å samarbeide godt. Det er jeg innstilt på å få til, og det håper jeg også de er.

Amundsen legger til at den jobben han har gjort som opposisjonspolitiker, godt plassert i FrPs politikk og program, ikke nødvendigvis er det samme som når man skal ivareta regjeringens politikk.

– Vi er ikke privatpraktiserende statsråder, vi er en del av et kollegium, og del av en regjering med en leder. Det er den politikken som skal føres, og det er den politikken jeg vil legge til grunn for jobben, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen til NRK tirsdag kveld.