– Hvorfor i *** studerer vi til en fremtid vi ikke får?

Caroli Uhler er tysk og studerer biologi i Tromsø ved UiT–Norges arktiske universitet.

– Jeg står under parolen «Fuck Fossiles» fordi jeg mener det er på høy tid at vi gjør en jobb for å gå over til grønne energikilder, og legger vekk tanken om å bruke fossile energikilder.

I Tromsø foregår protestene utenfor rådhuset for tredje fredag på rad, men i stadig flere byer forlater ungdommer og studenter skolen på fredager til fordel for protestaksjonen for klimaet.

I Kristiansand har fredag cirka 50 ungdommer fra ulike steder på Sørlandet møtt opp til streikeprotest. Også i Bodø, Arendal, Bergen, Oslo og Mandal har ungdommer droppet skolen til fordel for aksjonen som ble startet av en 15-åring.

FRA TYSKLAND: Caroli Uhler er tysk og studerer biologi i Tromsø. Hun mener demonstrasjonen for et bedre klima er svært viktig. Foto: Petter Strøm / NRK

Håper folk diskuterer klimaet – ikke ungdommene

«Ettersom dere voksne blåser i min fremtid, gjør jeg det også». Det var beskjeden fra 15 år gamle Greta Thunberg i Sverige.

Hun tok bestemmelsen om å skulke skolen helt frem til det svenske valget. Hun var lei av å være oppgitt over svenske politikere og hvordan de unnlot å diskutere klima i den svenske valgkampen.

GRETA THUNBERG (15) tok en bestemmelse om å skulke skolen for å få svenske politikere til å bry seg mer om klimaspørsmål i den svenske valgkampen.

Derfor innledet hun August i fjor sin sitt-ned-streik foran den svenske Riksdagen, med plakaten «Skolestreik for klimaet» ved sin side og medbrakte skolebøker.

15-åringens far har sagt til SVT at han ikke ville tvinge henne til å avbryte streiken. Han hadde et ønske om at datterens klimaspørsmål blir debattert, fremfor ungdommenes skoleplikt.

Den første dagen satt hun alene. Men etter hvert fikk hun selskap av stadig flere elever. Først fra andre skoler i Sverige, og nå også i Norge.

– All grunn til å være bekymret

Arild Sundfjord er havforsker ved Norsk Polarinstitutt. Han mener ungdommen reell grunn til å være bekymret.

OGSÅ BEKYMRET: Havforsker Arild Sundfjord ved Norsk Polarinstitutt. Foto: Jørn Inge Johansen

– Ja, jeg vil si. Det har vært en ganske radikal økning i temperaturen i atmosfæren og i havet. Vi ser at isdekket krymper i Arktis, og i tillegg minker isbreene. Det er helt reelt at det er store klimaendringer i gang. et er all grunn til å mene at dette i hovedsak er menneskeskapt, selv om det også finnes naturlige variasjoner, sier Sundfjord.

Han forstår derfor godt at ungdommene velger å bruke skoledagen fredag på å demonstrere.

– Jeg ville vært bekymret om jeg var ung i dag. Jeg er bekymret, selv om jeg ikke er ung, sier Sundfjord.

Han gir også håp til demonstrantene:

– Det er ikke for sent å gjøre noe. Jo mer vi gjør raskest mulig, jo mindre vil den fortsettelsen i endringer bli. Alle tiltak monner, og det vil monne langt inni framtiden. Det er bare å sette i gang og gjøre mest mulig fra og med i dag, sier havforskeren.

VIKTIG DEMONSTRASJON: – Det er viktig at vi ungdommer viser at vi bryr oss, og at vi mener politikerne må ta tak og ta klimaet på alvor, sier Vilde Sirann Hansen. Foto: Petter Strøm / NRK

Skolestreik flere steder i landet

