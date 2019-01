– Helsetilbudet til pasienter i nord blir ikke bedre av sykehus-sammenslåing

– Det er oppsiktsvekkende at en så stor omstilling, som vil påvirke både ansatte og pasientene, foreslås uten at noe er utredet. Det er snakk om en radikal endring av både UNN og Finnmarkssykehuset. Det er høyst uvanlig og kritikkverdig å sette i gang med en slik omstilling uten å ha definert hva målet er, uten å ha gjennomført medvirkningsprosesser.

Det sier Tor Ingebrigtsen, tidligere direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til NRK.

I en kronikk i VG tirsdag retter han sammen med tidligere UNN-direktør Knut E. Schrøder og tidligere direktør for Finnmarkssykehuset Hans Petter Fundingsrud kraftig kritikk mot regjeringens beslutning om å slå sammen de nordligste sykehusene.

Hans Petter Fundingsrud, tidligere direktør ved Finnmarkssykehuset. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Sammenslåingen vil få konsekvenser for nær 500.000 innbyggere og 10.000 ansatte, og beslutningen har vekket sterke reaksjoner i fagmiljøet. Begge sykehusene har i dag utfordringer preget av blant annet underbemanning og økonomisk underskudd.

– Det vi er redd for er at ledelsen ved UNN nok en gang må bruke mye energi på lokalpolitisk arbeid, altså sammenslåing med andre sykehus. Det sykehuset trenger nå er å fokusere på kjernevirksomheten, det vil si gi best mulig spesialisthelsetjeneste til pasientene i Nord-Norge, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Landets mest komplekse sykehus

Helseminister Bent Høie sier til Dagens Medisin at målet med omorganiseringen er å styrke sykehustilbudet i Finnmark. De tre tidligere direktørene tror ikke sammenslåing er veien å gå for å få til et bedre helsetilbud til pasientene.

Helseminister Bent Høie forsvarer sykehusreformen med at det vil styrke sykehustilbudet i Finnmark. Foto: André Bendixen / NRK

I kronikken skriver de:

«Befolkningen i Nord-Norge har samme rett til høyt spesialisert pasientbehandling, forskningsbasert kunnskap og utdanning av helsepersonell som innbyggerne i resten av landet. Dette er spesielt krevende i en landsdel med bare 480.000 innbyggere og kompleks geografi».

UNN har i dag ansvaret for fem akuttsykehus, fem distriktspsykiatriske sentra, to distriktsmedisinske sentra og en omfattende bil-, båt- og flyambulansetjeneste fra Longyearbyen i nord til Nordreisa i øst og Narvik i sør. Det er med dette Norges mest komplekse universitetssykehus, ifølge Ingebrigtsen.

Sykehuset skal videre samarbeide med 20 kommuner i Troms om blant annet drift av sykestuene. Etter en eventuell sammenslåing med Finnmarkssykehuset øker antallet til over 40 kommuner.

Det er ifølge eksdirektørene ikke mulig å gjennomføre en sammenslåing uten store organisatoriske endringer og ny ledelse.

Sårbare spesialistmiljøer

Direktørene frykter regjeringens beslutning i særlig grad vil gå ut over kjerneoppgavene UNN skal løse, som er region- og universitetssykehusfunksjonene. I kronikken viser de til at Nord-Norge hadde mye høyere dødelighet enn resten av landet for bare 10–20 år siden på grunn av hjerte-, kar- og kreftsykdommer.

«Fagutvikling av og sentralisering til høyt kompetente og spesialiserte, men små og sårbare fagmiljøer ved UNN Tromsø har snudd dette. Nå opplever disse miljøene ved UNN at utviklingen stagnerer».

– Politisk prosess på lukket rom

– Det er en merkelig håndtering av regjeringen. En så stor sak bør være skikkelig forankret og forberedt. Dette har vært en politisk prosess som har foregått på lukket rom, mener Kjell Arne Røvik.

Han er statsviter og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT) i Tromsø og har engasjert seg i debatten om regionreformen. Han mener regjeringens håndtering er som å helle bensin på et åpent flammehav.

– Det å slå sammen de to fylkene er i utgangspunktet svært konfliktfylt og opprivende. Når regjeringen midt i prosessen også foreslår at UNN skal underlegge seg Finnmarkssykehuset, så gjør de det veldig vanskelig for de politiske snekkerne i fellesnemnda å gjøre jobben sin.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser i en pressemelding tirsdag at helseminister Bent Høie skal møte ledelse og tillitsvalgte ved Finnmarkssykehuset og UNN 12. februar.