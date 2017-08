– Havet kan ikke forspilles fordi man har fått noen dollartegn i øynene

I dag, lørdag, barket blant andre de to sammen til direktesendt debatt fra Husøy, som ligger ved Senja i Troms.

– Hvis målet er at vi skal ha et rikt og reint hav som skal komme kystsamfunnene til gode, må vi ha en helt annen måte å tenke oppdrett på, sa Fylkesnes.

– Måten man driver oppdrett på i dag med åpne merder i sjø, skaper store problemer for det tradisjonelle fiske, og for livet i havet. Det må vi ta et steg bort fra teknologisk, hvis det over hodet skal være vekst fremover, sa han.

Samtidig oppfordret han nordlendingene til å være klar over hvorfor de faktisk bor i Nord-Norge:

– Vi er her fordi vi har et fantastisk hav, og et reint hav. Men det havet begynner å forsures og forsøples. Vi kan ikke forspille havet, som hele befolkningen langs kysten lever av, fordi man har fått noen dollartegn i øynene.

TV-SENDT DEBATT: Fra Husøy på Senja gikk debatten i ettermiddag. Foto: NRK

Sandberg: – Strammer inn

I fjor ble det eksportert fisk for 92 milliarder kroner og 65 av disse milliardene var oppdrettsfisk. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har likevel sagt at oppdrettsnæringen kan femdobles.

Under debatten gjentok han det, og at han god tro på videre vekst, selv om næringen blir av både politikere og miljøorganisasjoner sett på som en betydelig miljøtrussel.

– I 2050 skal vi eksponerte mer fra sjømat enn fra olje og gass. Det er det ekspertene sier til meg, sa han.

ER MILJØVENNLIG: Fiskeriminister Per Sandberg synes selv at han er flink å tenke på miljøet. Foto: NRK

Sandberg henvendte seg etter hver til Fylkesnes:

– Fylkesnes, du har vært på Stortinget i fire år, og da har du fulgt med på prosessene. Du vet meget godt hva jeg har gjort med miljø. Næringa er ikke fornøyde med meg. Næringa er nærmes fly forbanna på meg, fordi jeg har strammet til så mye som jeg har gjort, sa Sandberg.

– Har reist, og sett

De to var enige om at det er viktig med teknologiutvikling:

– Det handler også om ressursfordeling, og eierskap til ressursene. men jeg tror, helt ærlig, at dette er mulig med stor vekst, sa Sandberg.

Og fortsatte:

– Gjennom to år som fiskeriminister ar jeg reist opp og ned kysten, og besøkt kompetansemiljøene våre, teknologibedriftene våre og sett på søknadene som er kommet fra havbruksnæringa. Så jeg tror helt klart dette er mulig, sa Sandberg, og høstet applaus blant publikum.

Fylkesnes mener det er viktig at man i fremtiden skiller laks og lus, samler avfallet og får brukt avfallet til industri.

– Vi må få teknologier som gjør at vi ikke skader det ressursgrunnlaget som alle lever av langs kysten, sa Fylkesnes.