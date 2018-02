– Har med sjokolade for å finne kompromiss mellom Troms og Finnmark

Møtet starter med masse sjokolade fra Gjøvik sjokoladefabrikk. Knut Storberget satser på en god stemning i meklingsmøtet for å bygge opp et godt forhold mellom partene og ikke rive ned.

Knut Storberget tror meklinga mellom Troms og Finnmark kan ta tid. Foto: Pål Hansen / NRK

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt inn tidligere justisminister Knut Storberget som ekstern megler, for å prøve å komme til en løsning i striden mellom Troms og Finnmark. Uenigheten mellom de to fylkene dreier seg blant annet om hva som skal være administrativt hovedsete – Tromsø eller Vadsø. Spørsmålet er om sjokoladen bidrar til å løse striden? For striden har vært lang og hard og partene har stått steilt mot hverandre.

Fra det felles fylkestinget mellom Troms og Finnmark. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Stor mulighet

– Dette er en stor mulighet for denne landsdelen. Det er en mulighet partene må se seg tjent med, sier Storberget.

Begge fylkene har gode mulighete for vekst i næringer, bedre livskvalitet. Det nye fylket skal jobbe for det, også for bedre skoler og andre oppgaver, som skal dekke innbyggerne i det sammenslåtte fylket, sier Storberget. Han legger vekt på at det er partene selv som må finne fram til løsningene. Det er de som ansvaret for utviklinga.

– Som megler kan jeg danne meg et bilde av i hvilken retning løsninga kan ligge. Partene må bidra til å se på alternativer og se mulighetene, sier han. Storberget peker på at det er et langt lerret å bleke før endelig punktum blir satt der partene er enige.

Tok med egen sjokolade

Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik stråler i det hun kommer til hotellet der forhandlingene skal foregå. Hun bekrefter at det har vært kontak mellom partene i løpet av helga.

– Jeg er optimist, er svaret hun på spørsmål om forventningene til meklinga. Hun hadde tatt med seg sin egen sjokolade til forhandlingen. «Ikke gi deg» står det på pakningen.

Fylkesordføreren i Finnmark hadde med egen sjokolade til møtet, tiltross for at mekler Knut Storberget bød velvillig ut sin beholdning får å løse opp stemninga. Foto: Pål Hansen / NRK

– Den har jeg hatt med meg til alle forhandlingsmøtene vi har hatt. Det er ikke slik at den minste parten nødvendigvis skal gi seg i det selskapet her, sier Vassvik like før meklingsmøtet startet.

Fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk er også optimistisk og håper på konstruktive samtaler.

– Jeg tror samtalene i helga har satt rammen for diskusjonene her, prosedyren vil gi god framdrift. Vi er færre rundt bordet og journalistene er ikke tilstede med mikrofonen, sier Ørnebakk.

Vil ikke gi noen tidsfrist

Før møtet i dag hadde han lest seg grundig opp på sakspapirer og hatt samtaler de to delegasjonene for å høre deres standpunkter. Gode og dårlige ideer skal luftes.

– Jeg kan ikke si noe om når det kommer en løsning, sier han. Meklingen med Finnmark og Troms startet ved 20-tiden i kveld. Den vil i førsteomgang vare fram til klokken 16.00 på torsdag.

Delegasjonene fra Finnmark og Troms flankerer meklingsmann Knut Storberget. Foto: Pål Hansen / NRK

Storberget skal selv tiltre som Fylkesmann i det nye Innlandet fylke, bestående av Hedemark og Oppland. Heller ikke der var det en knirkefri sammenslåingsprosess. Men det endte opp med delte løsninger. Der Fylkesmannen må flytte fra Elverum til Lillehammer som er i Oppland, mens fylkeskommunen ledes fra Hedemark.

– Det er nå bare 8 mil mellom Elverum og Lillehammer. Avstandene er jo noe større i nord med 80 mil mellom Tromsø og Vadsø. Det er litt andre dimensjoner, sier Storberget som hevder han er optimist med tanke på å finne fram til løsninger.