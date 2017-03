– Har allerede blitt kalt «sjark-Silje»

Ett år etter innspillinga i Lofoten, kommer realityserien «Skårungen» på norske tv-skjermer. 12 personer uten særlig erfaring fra havet skal prøve seg i et av Norges farligste yrker, og kjempe om å bli den beste skårungen. En skårunge er en betegnelse på en som er på fiske for første gang.

– Vi viser fram ei næring som ikke har blitt vist fram på denne måten før. Så jeg håper at folk lærer noe av denne serien, dette har lenge vært ei viktig næring for Norge, sier Silje Nordnes, som er programleder for «Skårungen».

Har lært mye

Selv kommer hun fra en familie der både bestefar og onkler drev med fiske.

– Jeg har på en måte et slags romantisk og nostalgisk forhold til dette yrket. Det var mye snakk om fisk og havet i familien da jeg var liten. Men har ikke vært på storhavet selv, så for min del har jeg lært mye jeg ikke kunne fra før, sier P3-programlederen.

– Er du klar til å bli hele Norges skrei-dronning?

– Hehe, lokalavisa NordSalten hjemme i Hamarøy kalte meg «sjark-Silje». Ettersom tv-serien ble spilt inn i fjor, kommer jeg til å være både på lufta på P3 og på tv-skjermene på NRK1 i ukene som kommer.