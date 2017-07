– Håpet om å finne henne er stort, troa blir mindre og mindre

– I 40 år har hun vært en del av familien. Jeg hadde aldri trodd at ei skilpadde kunne knytte seg til mennesker, men det har vi erfart. Hun kom til meg når hun ble sulten, og hun kjente igjen stemmene våre, forteller Svein Otto Rasmussen.

Søndag ettermiddag ble Rulte meldt savnet fra en parkeringsplass ved Samuelsberg i Kåfjord i Nord-Troms. Det var Nordlys som først omtalte saken.

Feil opplysninger

Nå har ekteparet hatt tid til å studere Naf-boka grundig, og har da kommet fram til at det ikke var der forsvinningen skjedde.

– Det var litt lenger sør. Vi hadde passert Samuelsberg og Manndalen, og stoppa på en parkeringsplass mellom odden på Nordnes og Larsbergtunnelen. Der tråkka vi ned gresset og satte Rulte. Kort tid etter hørte vi en bil som kom og forsvant i samme farten. Like etterpå oppdaga vi at Rulte var forsvunnet. Vi leita lenge, men hun var sporløst borte. Derfor tror vi at hun må ha blitt tatt inn i bilen, sier Rasmussen.

Impuls

Ekteparet håper nå at vedkommende som tok med seg skilpadda, gjorde det på ren impuls, og at vedkommende angrer seg og leverer den tilbake.

– Om de ikke har lyst å vedkjenne seg å stå bak forsvinningen, håper vi de kan sette Rulte fra seg på et sted der hun vil bli funnet. Vi håper i det lengste at hun kommer til rette igjen, for den som skal ha med en skilpadde å gjøre, må vite en del om skilpadder.

Landskilpadde

Ekteparet Rasmussen fra Molde overtok landskilpadden Rulte fra Oslo Zoo for 40 år siden da det ble forbudt å selge skilpadder. På alle ferier innenlands har hun vært med, og når de har vært utenlands, har sønnen deres tatt seg av henne. Han var også den som antakelig skulle arve Rulte. Skilpadder kan nemlig bli svært gamle.

– Men nå måtte hun ha hjelp til å få i seg mat. Hun spiste for et par-tre dager siden, og kan klare seg lenge uten mat. Det som er skummelt, er om noen prøver å legge henne i vann. Da vil hun drukne ganske raskt.

Paret er nå på vei tilbake til Molde. Hele tida med telefonen parat i tilfelle det skulle komme godt nytt om følgesvennen deres.

– Det er mange som har kontakta oss, men ingen som har hatt noe nytt om Rulte. For oss blir det som en sorg. Vi har hatt henne i lag med oss i så mange år, at vi har fått sterke følelser for henne.