– Glem alle triks om billige flybilletter. Bortsett fra ett

Du har kanskje hørt trikset om å bruke inkognitomodus, eller privat surfing, når du bestiller flybilletter. Metoden skjuler sporene du legger igjen på nettet, og hindrer siden i å registrere tidligere søk du har gjort.

Gina Utsi prøver alltid å unngå og legge igjen spor når hun søker etter flybilletter. Foto: Therese Bergersen / NRK

Da kan de heller ikke tilpasse billettprisene etter hvor mye du søker på noe. Men blir billettene dyrere av at du søker på de ofte?

– Ja, det er jeg sikker på. Hvis jeg søker på samme billett flere ganger, så opplever jeg at prisen går opp, forteller Gina Utsi fra Tromsø. Hun får støtte av forbigående, som også unngår for mange søk, i frykt av at prisen går opp.

Men hva sier flyekspertene?

– Ofte kan det nok virke sånn, men sannheten er at vi er likere enn vi tror. Vi skal ofte til de samme stedene, sier flybransjeekspert ved BI, Espen Andersen.

Dersom prisen endrer seg er det fordi andre har kjøpt billett til samme reise, ikke fordi du selv har søkt på billetten før, sier han, og avviser det han kaller en myte.

Espen Andersen er førsteamanuensis på Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI. Foto: Paal Hellesnes / Firstpoint

Redaktør på det uavhengige nettstedet FlySmart24, Knut-Erik Mikalsen, som driver reisenettavisen flysmart24.no, men har jobbet med reise og luftfart i tolv år i Aftenposten, sier det er kjøp som påvirker prisen, og ikke søk. Ifølge de to kan man trygt søke så mye man vil, uten at dette vil påvirke prisen.

– Finnes det egentlig noen triks lengre?

– Glem alle anbefalinger, det finnes ingen som er gyldige i dag tilbud og etterspørsel styrer alt, sier Mikalsen.

Skeptisk

Odd Roar Lange står bak Nordens største reiseblogg, The Travel Inspector. Han er uenig med Andersen og Mikalsen.

– Jeg er veldig skeptisk til det de sier. Jeg har selv testet trikset, og ser at billettene blir dyrere hvis jeg søker ofte, men at dette ikke skjer i inkognitomodus.

Ved å søke inkognito lagres ikke informasjonskapsler, nettstedsdata eller informasjon du skriver inn i skjemaer. Det har derimot ingen effekt på flybillettprisen, mener de Andersen og Mikalsen. Foto: Skjermdump

Lange trekker inn hvordan det blir stadig mer vanlig at nettsider samler inn informasjon om oss, og bruker det i markedsføringen. Men ifølge Andersen har ikke flybookingsidene mulighet til å tilpasse seg en spesifikk bruker, på samme måte som andre sider - de forholder seg kun til etterspørsel, og vet ofte ikke hvem sluttkunden er.

Det bekrefter også informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

Hva fungerer da?

– Det finnes mange myter om når flybillettene er billigst. Stort sett gjelder det bare å følge med, og å melde seg på søkemotorer, sier Mikalsen.

Han anbefaler søkemotorer som sender deg prisvarslinger på ønskede strekninger.

Ett råd fra Mikalsen er de derimot enige i alle tre:

– Se deg aldri tilbake når du har kjøpt billett. Føler du at du har fått en god pris, så har du det, men du er ikke sikret at den ikke dukker opp billigere senere.