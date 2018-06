– Først da jeg hørte lyder forsto jeg at jeg ikke var alene

– Det første som slo meg var irritasjon. Vi fikk ny garasjeport i forrige uke etter at en isbjørn prøvde å ta seg inn til lageret i februar. Det var først når jeg hørte lyder at jeg forsto at jeg ikke var alene.

Det sier Malin Stark, stasjonssjef på Isfjord Radio til NRK. Hun bor selv i en av hyttene utenfor selve stasjonen, som ligger 90 kilometer utenfor Longyearbyen på Svalbard.

Det var Svalbardposten som først omtalte saken.

Da hun rundt klokken syv søndag morgen skulle hente mat og drikke fra et tørrvarelager tilhørende stasjonen, for å gjøre klart til frokost, måtte hun snu i døren. En isbjørn hadde tatt seg inn til lageret kort tid før henne selv.

– Jeg forsto ganske raskt at det var avtrykket av en bjørn. Her hos oss er det ingenting annet som kan lage slike skader.

Stresset

Ifølge Stark har isbjørnen først presset porten innover på midten, brukket av en bit og tatt seg videre innover i garasjen. Der har han gått inn i det innerste rommet, hvor drikkelageret befinner seg.

Da bjørnen gikk inn lukket døren seg mellom garasjen og lagerrommet, og den store bjørnen fikk det dermed trangt om plassen.

– Bjørnen var tydelig stresset og varm. Han hadde knust alle de små vinduene langs veggen, for han oppdaget nok at det ikke var mulig å komme ut samme vei som han kom inn.

Sjokoladespiser

Etter å ha tilkalt Sysselmannen på Svalbard ble Stark stående og observere isbjørnen sammen med stasjonens kjøkkensjef og guide. Da helikopterlyden til sysselmannen nærmet seg, fikk bjørnen fart på seg.

– Han kom seg ut gjennom det lille vinduet. Etter å ha vært innesperret noen timer, var nok lyden den ekstra motivasjonen han trengte, smiler Stark.

I tillegg til å ha rørt sekker med matavfall og knust et antall vinflasker, hadde han også spist en pose sjokolade.

Isfjord Radio, som er et hotell, har totalt fem ansatte og 10 gjester på området. Isbjørnen var ikke faretruende for menneskene.