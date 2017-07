– Fisken må komme kysten til gode

NRKs radioserie « Kampen om kysten » retter fokus mot norsk fiskeri- og havbruksnæring. I femte del av handler det om lokalt eierskap. Hva er best, en desentralisert kystflåte og fiskeindustri eller satsing på større båter og fabrikker.

Legende

BYGDE OPP BRUK: Kjell-Olaf Larsen.

Et eksempel på lokalt eierskap er Båtsfjordbruket i Finnmark, som Kjell-Olaf Larsenkjøpte i 1981 og bygde opp. Noe som har gjort 72-åringen, som nå er gått av, til en levende legende langs kysten.

– Han er en legende for han har nødvendigvis ikke tenkt på seg selv, sier ny daglig leder ved Båtsfjordbruket, Frank Kristiansen.

Han har tatt pengene tilbake til bedriften for å sikre gode og stabile arbeidsplasser. Han har et stort hjerte for Båtsfjord.

Solgte båten til lokal fisker

Et annet eksempel på en som har bidratt lokalt er fisker Hans Lund, opprinnelig fra Danmark men nå mehamnværing så god som noen. I stedet for å selge båten med kvote til høystbydende valgte han å selge billig til en ung lokal fisker på vei inn i fiskeryrke.

– Det gjorde jeg fordi at det som interesserer meg er at samfunnet vokser rundt deg, sier han. Det er uhyre viktig at noen bringer det man har skapt videre, uten at man hele tiden skal fokusere på å pengene. Jeg har ikke bruk for dem, jeg lever og har det godt.

Hverken Kjell Olav Larsen eller Hans Lund mener stordrift øker verdiskapningen. Det er de små og mellomstore båtene og bedriftene som er løsningen.

– Når det gjelder kvotekjøp og strukturering, så syns jeg det er godt for langt, sier Kjell-Olaf Larsen.

– Jeg synes vi holder på å få en ny adel, det ser ut som at kjøp og salg av kvoter er det som gir mest penger i kassen, og det synes ikke jeg er riktig.

– Fiskerinæringen er blitt en næring med jævlig mye kapital, sier Hans Lund.

At man samler så mye kvoter på en aktør er feil.

Sammenslåing nødvendig

Audun Maråk som organiserer de kapitalintensive fiskerne, i organisasjonen Fiskebåt, der vi finner de største rederne i havfiskeflåten, deler ikke bekymringen. Kjøp og salg av kvoter og sammenslåing av større enheter er tvert imot helt nødvendig mener han.

– Det gir bedre lønnsomhet for rederiet, det gir bedre inntjening for fiskerne, det gir gode arbeidsplasser, det gir store gevinster for miljøet, fordi du henter opp flere kilo fisk per liter drivstoff, sier han. Vi må akseptere at også innen fiskerinæringa må vi drive rasjonelt og effektivt, sier Maråk.