Tidligere renholdsansatte i Forsvaret klager på arbeidssituasjonen etter at de i fjor ble overført fra Forsvarsbygg til renholdsselskapet ISS. Syv renholdere ved leirene i Indre Troms er oppsagt, og de som er igjen mener arbeidspresset er umenneskelig.

Kontrakten som rengjøringsfirmaet ISS har inngått med Forsvaret er verdt 1,8 milliarder kroner og er tegnet for sju år. Nå er det gått ett år, og til nettstedet til Fri Fagbevegelse forteller renholdere om oppsigelser, og en fordobling av arbeidsoppgavene.

– Tilbakemeldingen nå er at det er et slit og at det ikke er menneskelig å rekke over alt. Det er ikke så mye glede over å være på jobb, jeg tror det er et fåtall som gleder seg til å gå på jobb i det hele tatt. Man har så mye å gjøre, og man rekker ikke å gjøre alt. Du tar med deg jobben hjem og sitter med dårlig samvittighet fordi du ikke har rukket over alt, sier Sara Olsen fra Bardufoss.

(Artikkelen fortsetter under)

Sara Olsen fikk det hun mener var en ugyldig oppsigelse, midt i mammapermisjonen. Oppsigelsestiden ble senere endret til januar. Foto: Privat

Mener hun fikk ugyldig oppsigelse

Hun er en av dem som har mistet jobben. Også dette ble en prosess hun reagerer på.

– Nå er jeg jo i mammapermisjon. Oppsigelsen jeg fikk, er ikke gyldig fordi de ikke har lov til å si meg opp i permisjonstiden. Nå har jeg vært i et forhandlingsmøte, og fikk forhandlet fram at oppsigelsestiden min starter fra første januar når jeg er ferdig i mammapermisjon.

– Hva er bakgrunnen for at du ble sagt opp?

– Det er jo på grunn av at ISS ikke tjener penger på å ha så mange tilsatte på jobb. De har sagt opp folk, og samme dag gitt dem midlertidige stillinger, sier Olsen.

Ønsker ikke å diskutere enkeltsaker i media

I en e-post sier konserndirektør Ronny Pettersen i ISS blant annet at de alltid opererer i samsvar med arbeidsmiljøloven, og gjennomfører alle prosesser i henhold til denne.

Han skriver at behovet for nedbemanning er drøftet med tillitsvalgte, i tråd med hovedavtalens kapittel ni og arbeidsmiljølovens kapittel åtte.

Når det gjelder enkeltsaker om medarbeidere, opplever de at det er feil å diskutere dette i media.

Sparer 70 millioner

– Kritikken tar vi på største alvor, og vi følger utviklingen nøye, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.

Hun forsvarer kontrakten med at de sparer penger, nærmere bestemt 70 millioner kroner på åtte måneder.

– For disse pengene kan for eksempel Brigade Nord øve i fem døgn, en fregatt kan seile i nesten 130 døgn, og det gjør mye for operativiteten vår, sier Frisch.