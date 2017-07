– En arrogant holdning som vi har hørt før

– Dette er samme ordlyd som på 90-tallet, og en arrogant holdning overfor kommunene, sier Johan Petter Røssvoll fra Senterpartiet i Rana, om Landbruksdepartementet brev.

Minst seks kommuner i Nordland og Troms har den siste tiden bestemt at de vil gjøre fjelloven gjeldende. Fjelloven gir lokale krefter sterk innflytelse til å forvalte land og vann på statens grunn, og ta betalt.

Fjelloven Ekspandér faktaboks Er lov om utnytting av rettar og lunnende (herligheter) m.m.

Loven ble laget for å lovfeste og beskytte de bruksrettighetene jordbruksbefolkningen har i utmarka.

Loven regulerer beite, seterdrift, jakt, fangst og fiske, men gjelder ikke for skogsdrift og hugstrettigheter.

Retten til allmenningsbruk ligger til bygd eller grend som fra gammel tid har hatt slik rett.

Også andre norske statsborgere og utlendinger bosatt i landet kan få tillatelse til å drive jakt og fiske.

Tillatelse til fiske kan også gis til utlendinger som ikke bor i landet.

I hver kommune der det er statsallmenning, skal det være et fjellstyre som administrerer bruken av den. Kilder: Store norske leksikon/Øyvind Ravna, professor ved UiT Gjelder ikke i Nord-Norge: På 1600-tallet solgte danskekongen allmenninger i Nord-Norge til private godseiere.

Da staten kjøpte tilbake landområdene mente de at de kjøpte dem tilbake uten allmenningsretter som lokalbefolkningen har krav på, og som senere er blitt lovfestet i fjelloven. Kilde: Øyvind Ravna, professor ved UiT

– Feilaktig juss

På 90-tallet forsøkte flere nordnorske kommuner å iverksette fjelloven, men Landbruksdepartementet satt da ned foten.

Mye tyder på at departementet 20 år etter fortsatt står på sitt. I brevet til kommunene påpeker departementet blant annet at fjelloven ikke gjelder for Nordland og Troms, og at kommunene selv ikke har anledning til å iverksette den.

Dette er ikke Norges Bondelag enige i. De mener brevet fra Landbruksdepartementet bygger på «feilaktig juridisk grunnlag».

Bondelaget viser blant annet til at Høyesterett på 90-tallet tok avstand fra statens oppfatning om at det ikke finnes statsallmenninger i landsdelen.

TO FYLKER UTEN LOV: I Nordland og Troms gjelder ikke fjelloven, som gir lokale krefter rett til land og vann. Foto: NRK

– Fjelloven gjelder automatisk

Advokat i bondelaget Ole Jacob Helmen påpeker at fjelloven skal gjelde der det finnes statsallmenninger, og bondelaget mener kommunene dermed har en plikt til å iverksette fjelloven:

– Det fremgår klart av motivene av fjelloven i 1974 proposisjon side 25, at dersom man kommer frem til at arealene i Nordland og Troms er statsallmenning så gjelder fjelloven automatisk. Dette bygger Stortinget også på, sier Helmen:

– Dette hopper departementet glatt over, og jeg kan ikke se noe annet enn at det er Statskogs økonomi som fortsatt styrer departementet, sier han.

KJENT MED KRITIKKEN: Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i landbruksdepartementet, sier at de er kjent med bondelagets syn, men at fjelloven ikke vil innføres i Nord-Norge inntil videre. Foto: Torbjørn Tandberg / Landbruksdepartementet

En statsallmenning er område der Statskog er grunneier, men der bygdefolk har sterk bruksrett. Her skal fjelloven gjelde. men dersom staten har kjøpt området fra private, er ikke området en statsallmenning.

– Departementet klarer fortsatt ikke å skille mellom opprinnelig statsgrunn som utvilsomt er statsallmenning og hvor fjelloven gjelder, og innkjøpt statsgrunn hvor fjelloven kan gjøres gjeldende, mener Helmen.

Landbruksdepartementet: Prosesser i gang

NRK har fortalt Landbruksdepartementet om kritikken som kommer i denne saken. Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal svarer følgende i en e-post til NRK:

Stortinget har bedt regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Vi vil følge opp dette. I tillegg har vi et Statsallmenningsutvalg som går gjennom fjelloven og vil komme med en NOU til neste år. Inntil disse to prosessene er avsluttet gjelder eksisterende fjellov og grensene for lovens virkeområde. Landbruks- og matdepartementet er kjent med Norges Bondelag sitt syn på spørsmålet om statsallmenninger i Nordland og Troms.

