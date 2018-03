– Dette er ikke greit: Leier ut lavvo på Airbnb

Airbnb-utleiere blir stadig mer oppfinnsomme. I Tromsdalen, rett utenfor Tromsø sentrum, har noen satt opp en lavvo, utstyrt med fyringsovn, reinskinn og soveposer. For en pen slump penger kan man overnatte her, i et av de mest populære friluftsområdene i Tromsø. Kreativt, men det er de som reagerer.

– Dette er brudd på friluftsloven, derfor har utleier i dag fått beskjed om å fjerne den, sier leder for eiendomskontoret i Tromsø kommune, Marianne Knapp.

Godt utstyrt med fyringsovn, reinskinn og soveposer har denne lavvoen vært utleid i ett år. Foto: Pål Hansen / NRK

God pris

Ifølge nettstedet som averterer for utleie har lavvoen vært leid ut siden januar 2017 og utleier reklamerer med at han har fire slike lavvoer. Prisen per natt, per lavvo er 1 700 kroner. Turgåere kan fortelle at fem tyske turister er de siste som har tilbrakt natten på reinskinnene.

Det er ikke greit at folk bruker friluftsområde til Airbnb-utleie, sier leder for eiendomskontoret i Tromsø kommune, Marianne Knapp. Foto: Pål Hansen / NRK

Marianne Knapp sier friområdene skal brukes av allmennheten. Det er ikke forbudt å telte, men det er ikke lov å drive næringsvirksomhet. Hun er overrasket over at noen bruker friluftsområder til Airbnb.

– Ja egentlig så er jeg jo det. Han er vel ekstra tiltaksrik da, men det er ikke greit, sier hun.

Utleieren har fått tilbud om å kommentere saken, men har avslått.