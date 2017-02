– Dette er den mest omfattende overgrepssaken i landsdelen

En 23 år gammel mann er tiltalt for seksuelle overgrep mot 75 barn. De aller fleste av dem var under 16 år da overgrepene fant sted.

Aktor Gøril Lund sier at hun aldri har vært borti en sak med så stort omfang.

– Dette er nok den største saken av denne karakter som er ført i vår landsdel, sier hun.

Overgrepsofrene kommer fra mange steder i landet, og omfatter både gutter og jenter.

Kynisk og utspekulert

Tiltalen omfatter både fysiske overgrep og overgrep via internett.

På internett har den tiltalte vært både utspekulert og kynisk, sier aktor.

– Han har blant annet gitt seg ut for å være en 15 år gammel jente, og som henne har han kommet i kontakt med en rekke unge gutter, forteller aktor Gøril Lund. Disse guttene har trodd at de var i kontakt med en ung jente, og har derfor tatt bilder og video av seg selv i seksualiserte posisjoner. Dette viser hvor kynisk tiltalte har vært, sier Lund.

– Dette forteller klart at man må være klar over at de man har kontakt med på nettet, ikke nødvendigvis er den de gir seg ut for å være, sier hun.

Tøft for ungene

Flere av de fornærmede skal vitne i retten, og det kan bli vanskelig for mange.

– De gruer seg veldig. De gruer seg til å møte tiltalte, og de gruer seg til å forklare hva som ha skjedd. Vi har fortalt dem hvorfor det er så viktig at de vitner, og de forstår det, og kommer til å forklare seg så godt de kan, sier bistandsadvokat Ingunn Tøllefsen.

Bebreider seg selv

Tøllefsen forteller at flere av barna nå bebreider seg selv.

– Selv om de utelukkende er ofre, er det mange som har en følelse av at de har «vært med på det», som de sier. De bebreider seg selv for det som skjedde. Dette er jo helt grunnløst, men slik føler noen det, sier bistandsadvokaten.

– Mange av barna som har vært utsatt for tiltaltes overgrep, er også sinte, sier hun. Noen vil følge rettssaken fordi de føler at de er blitt manipulert, og håper at saken skal kunne gi svar på hvorfor det kunne skje.