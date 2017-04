– Dette blir min beste venn

For når vinden blåser rundt ørene har de det som best – det er nemlig den som skal føre dem over hvite iskalde sletter de neste ukene. Også kitene da.

Å klatre fjell med vindkraft

Gjennom Svalbard Snowkite Expedition vil Kari sammen med Jørgen Faksvåg, Cecilie Rydberg, Tom Magne Jonassen og Lars Oven Pettersen krysse Svalbard på langs, fra sør til nord.

Det har ingen gjort før. Andre har prøvd, men ikke gjennomført. Får de det til vi de på veien utforske naturen, sprekker i isbreer og klatre i fjell, kun med vindkraft som hjelp.

Ferden skal bli dokumentar, og klarer de rette oppmerksomheten mot klimaendringer og måten det påvirker smeltingen av isen i Arktis, når de alle mål de har satt seg. Men veien dit er lang og tung.

Se video fra forberedelsene:

Ingen påsketur

Inne på lageret trekkes det frem stegjern, ishakke, spader. Og våpen. Sikkerhetsutstyret gås nøye gjennom før det pakkes ned igjen.

– Vi skal jo ha med alt av utstyr. Jeg har funnet ut at det er ikke en liten påsketur vi skal på, sier Schibevaag.

For kulde, sprekker i isbreer og isbjørn kan skape utfordringer for ekspedisjonen. Da gjelds det å ha forberedt seg godt, og denne turen har tatt nesten to år å planlegge. Søknader, sponsorer, forsikringer og utstyret er på plass, og ruta er planlagt.

Blåser i tiden

De er ingen nybegynnere, kite-eventyrerne som skal ut på tur. Schibevaag er 12 ganger verdensmester i sporten, og de andre ekspedisjonsmedlemmene har alle kitet i mange år, og har flere ekspedisjoner på merittlista.

Jørgen Faksvåg er forberedt på kulde, forfrysninger og storm. Foreløpig ser heldigvis været godt ut for starten av ekspedisjonen.

Men de er også forberedt på en annen utfordring – om det ikke skulle blåse.

– Vi kan ta toppturer, slappe av. Ha det gøy. Det er ikke om å gjøre å komme raskest frem. Vi har satt av tid slik at vi kan bruke dagene slik vi har lyst til, sier Faksvåg.

Vanskelig start

Utstyret er pakket i pulker, og pelslua er på. På sletta utfor Longyearbyen pumpes det luft i kitene for en siste test før turen starter torsdag.

De vet at de allerede da møter utfordringer, for isbreer har kalva, og endra ruta de hadde planlagt.

– Det er som jordskjelv som har gått der. Vi kommer oss ikke forbi. Så da må vi kjøres ned, sier Faksvåg.

Når eventyrerne er kjørt så langt sør som isen tillater det skal de med kitene prøve å komme seg enda litt lenger sør – før vinden forhåpentligvis hjelper de nordover på Svalbard.