– Det er det merkeligste jeg noen gang har opplevd, sier Tora Berntsen som fikk dokumentert det spesielle været som brått kom torsdag ettermiddag og kveld.

Berntsen var i Malangen i Troms da det værskiftet slo til. Hun forteller at det hadde vært pent vær og rundt 25 grader hele dagen, men at det plutselig ble nesten helt mørkt ute og kom enorme mengder regn og hagl.

Tora Berntsen fra Lofoten var på jobb som ambulansearbeider i Malangen da hun opplevde at været brått endret seg. Foto: Privat

– På bare noen minutter slo uværet inn og det varte i omtrent 20 minutter.

Synnøve Horn ble også øyevitne til det hun kaller en magisk sommeropplevelse.

– Helt uventa ble himmelen mørk, det lynte og tordnet, og plutselig ble vi pepret av klinkekulestore hagl.

Værskiftet skapte utfordringer for Buktafestivalen i Tromsø. Like før Skambankt skulle på scenen fredag ettermiddag begynte det nemlig å tordne, derfor måtte programmet utsettes en liten stund.

– Sjeldent så langt nord

Etter en juni-måned med få soltimer og mye regn, kom det endelig skikkelig sommervær til Nord-Norge denne uka. Tirsdag og onsdag hadde flere steder i hele landsdelen over 30 grader på gradestokken, tropenatt og det ble slått flere nye varmerekorder.

Og det er nettopp dette ekstraordinære været med varme og sol som gjorde at vi så å si helt ut av det blå fikk hagl og mye regn i både Nordland og Troms, ifølge vakthavende meteorolog, Eirin Arnesen.

– Denne type hagl er egentlig sommervær, men vi ser det sjeldent så langt nord. Jeg må innrømme at jeg ikke har bodd i Nord-Norge så lenge, men jeg har ikke sett så store hagl så langt nord før. Men så har det også vært uvanlig varmt, sier Arnesen til NRK. Selv opplevde hun hagl i Tromsø torsdag.

Tidligere i uken var det strålende sommervær i nord, og vi fikk flere nye varmerekorder i landsdelen. Her fra Grøtfjord i Troms. Foto: Sindre Reinholt / NRK

– Ramler ned før de rekker å smelte

Meteorologen forklarer at det som skjer er at solen varmer opp bakken, og sammen med fuktighet fra sjøen og den varme bakken, samles det mye energi. Når lufta så varmes opp begynner den å stige, og fuktigheten som har samlet seg i den lufta vil bare gi mer og mer energi til luftmassen som stiger oppover.

– Det får på en måte samme effekt som en rullende snøball. Og mens lufta stiger, fordampes også mer vann, og da får man skikkelig bygeskyer.

Når den «luftpakken» stiger såpass langt opp i atmosfæren at minusgradene blir såpass lave at det fryser til, vil man også få is i skyen. Oppstigningen stopper på et tidspunkt og da kommer det store regndråper som blir en kraftig byge.

– Hvis bygen er kraftig nok, og spesielt med torden i, kan det være slik at ispartiklene ramler ned før de rekker å smelte, selv om det er kjempevarmt, sier Arnesen.

Eirin Arnesen sier at vi ikke trenger bekymre oss for at dette skal skje igjen med det første.

– Det må nok litt mer ekstrem varme til enn det som er meldt for at dette skal skje.