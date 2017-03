– Det har blitt stas å være same

Rekordmange søker altså om å bli tatt opp i Sametingets valgmanntall. De 500 som er innmeldt hittil i år utgjør halvparten av alle innmeldte i hele fjoråret. Det er unge som nå melder seg inn, sier professor i sosialantropologi, Ivar Bjørklund ved UiT Norges arktiske universitet. Han tror utviklingen vil fortsette.

professor Ivar Bjørklund ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Anne Olli / NRK

– Å være same er ikke lenger et stigma. Det er ikke noe folk prøver å komme vekk ifra. Tvert imot er det samiske blitt en ressurs i mange sammenhenger, både en kulturell og en politisk ressurs. Den utviklingen er det mange som vil ta del i, og derfor melder de seg inn i valgmanntallet, sier Bjørklund.

På hvilken måte er det samiske blitt en ressurs?

– Norge er i ferd med å bli et fleretnisk samfunn, og etter hvert har det gått opp for nordmenn flest at man har en samisk tilstedeværelse. Vi har jo sett en hel hærskare av samiske kulturelle bidrag de siste 10–20 årene, som har vært en stor berikelse for det norske samfunn.

– Kult å være same

Sara Olsen fra Kåfjord i Nord-Troms har meldt seg inn i sametingets valgmanntall. Foto: Privat foto

Sara Olsen fra Kåfjord i Nord-Troms meldte seg inn i Sametingets valgmanntall like etter årsskiftet, og hun er i godt selskap.

– Jeg har hele tiden tenkt på at jeg skulle melde meg inn. Jeg kommer fra Kåfjord, og familien min er veldig fokusert på det samiske. Bestemor lager kofte, og onkelen min er i Sametinget, så det var et naturlig skritt for meg å ta det året jeg fylte 18 år.

Sara tror det er enkelt for ungdom i Kåfjord å identifisere seg med det samiske, all den tid det var der man startet festivalen Riddu Riddu.

– Der er det jo naturlig for ungdom å fokusere på at å være samisk er kult, sier 18-åringen.

Fornøyd med oppslutningen

Sametingspresident Vibeke Larsen er glad og tilfreds over at stadig flere slutter opp om sametinget og viser sin samiskhet, og hun mener det har med stolthet å gjøre.

– Vi har hatt ei oppblomstring, og samene har fått vist seg fram i riksdekkende medier, koftene har vistes, joiken og språket har blitt hørt, og man er blitt mere stolt over å være same. Det er ikke lenger noe man trenger å gjemme, men det er noe man viser verden og er stolt av. Og det er også svært gledelig at det gir utslag i Sametingets valgmanntall, sier sametingspresidenten.

Men selv om manntallet øker, går valgdeltakelsen ned. Ifølge professor Ivar Bjørklund slår flere forskere fast at det samiske først og fremst er en individuell ressurs som kommer til uttrykk.

– Folk vil berike seg selv, i overført betydning. Det er blitt stas å være same, sier Bjørklund.