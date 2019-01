– Det er umulig at noen overlever noe slikt

– Det finnes ingen kunnskap eller forskning som sier at det er mulig å overleve i nesten to døgn begravd i et snøskred. Derfor er vi medisinsk sikre på at de fire ikke overlevde dette skredet, sa klinikkoverlege ved UNN Mads Gilbert på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Onsdag ettermiddag ble fire personer, tre finske menn og ei svensk kvinne, meldt savnet etter et skred på Blåbærfjellet i Tamokdalen i Troms.

Dårlig vær og høy skredfare satte leitearbeidet på vent frem til fredag formiddag. Da fikk politiet sendt tre helikoptre inn i området. Ett av dem var utstyrt med skredsøkere.

Rundt klokken 12, i underkant av to døgn etter at skredet gikk, fanget søkerne opp signaler fra to ulike skredsendere som lå nært hverandre inne i snømassene.

På et møte mellom politiet, Hovedredningssentralen og UNN klokken 12.30 på fredag bestemte de seg for å endre status på aksjonen til søk etter antatt omkomne.

– Selv om vi bare har fått utslag på to skredsendere er vi sikre på at alle fire befinner seg i snømassene. Blir du begravd av snøskred minsker sjansene for å overleve for hvert minutt som går. Etter rundt 20 minutter er mulighetene for å overleve minimale, sier Gilbert.

Tror de skal finne dem

Når aksjonen endrer status til søk etter antatt omkomne gir det politiet og leitemannskapene mer tid, forteller stabssjef ved Troms politidistrikt, Morten Pettersen.

– Det gir oss mer rom for å ta riktige beslutninger med tanke på sikkerheten til leitemannskapene, sier han og fortsetter:

– Vi gjør fortsatt det som er mulig for å få lokalisert og hentet ut de antatt omkomne her, selv om vi bare har fått utslag på to sendere. Vi har ikke fått søkt gjennom raset med håndholdte søkere eller hunder, og det er det vi ønsker å gjøre nå, sier Pettersen videre.

Grafikken viser ruta politiet antar de fire savnede skikjørerne gikk (blå linje). Den røde firkanten markerer skredet:

Nettleseren din støtter ikke video.

– Forferdelig

Noen av de pårørende etter skredet er på plass i Tamokdalen. De er også informert om leitemannskapenes beslutning om å endre status på aksjonen.

– Det er en tragisk beskjed å få. Samtidig er det viktig å få stadfestet en status på de savnede, både for befolkningen i kommunen, men ikke minst for de pårørende, sier ordfører i Balsfjord Gunda Johansen, som har fungert som kontaktperson for de pårørende.

– Hvordan har de pårørende det nå?

– Vi trenger vel egentlig ikke å spørre om det. de har det forferdelig.

– Ikke vær i tvil

Siden 2014/2015-sesongen har det vært 14 dødsulykker i fjellet knytt til skred. Syv av dem har skjedd i Troms.

Klinikkoverlege Mads Gilbert har et tydelig budskap til alle som skal på tur i fjellet i fremtiden.

– Ta alltid forholdsregler i fjellet. Er du i tvil, så er du ikke i tvil! Da går du ikke den turen, sier Gilbert.