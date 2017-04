– Brexit og bøllen Trump gir oss grunn til å være bekymret

Både Storbritannia og USA er gode venner og handelspartnere av Norge. Brexit og Trump gir oss grunn til å være bekymret, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

– Norge er et lite land og vi er et land med et nok så ensidig næringsgrunnlag. Vi er et rikt land, og vi er blitt rike fordi vi har kunnet bytte bort det vi har mye av med det vi har lite av, sier han.

Mørke skyer

BØLLE: NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener Donald Trump er en bølle, og at politikken hans ikke er godt nytt for Norge. Foto: Andrew Harnik / AP

I dag, onsdag, var Dørum gjest i NRK Troms' radiosending. Han tror norsk eksport og import kan gå vanskeligere tider i møte.

– Det vi har sett det sist året og helt siden finanskrisen, er at denne globaliseringen har gått mye tregere enn før. I fjor fikk vi brexit, den skjellsettende begivenheten at flertallet av det britiske folk sa at nå vil vi ha mindre å gjøre med omverden. Deretter fikk vi valget av, unnskyld uttrykket, bøllen Trump.

Donald Trump ble valgt til USAs president i november. Dørum peker på Trump som en som gikk til valg på et program som var preget av proteksjonisme og isolasjonisme. Med andre ord: et ønske om å handle mindre med omverden.

BREXIT: Storbritannia melder seg ut av EU. Her en som demonstrerer mot brexit. Foto: OLI SCARFF / AFP

– For vårt lille land er det mørke skyer på horisonten, sier Dørum.

Frykter økte tollbarrierer

Samtidig går norsk sjømateksport så det synger. Så sent som i dag, onsdag, melder Norges sjømatråd at eksporten økte med 2,7 milliarder kroner i første kvartal.

Men Dørum tror at dersom verden beveger seg mot høyere tollbarrierer og mer favorisering av hjemlige produsenter, vil det ramme den norske eksporten.

– Dersom vi ikke kan eksportere fisken og bare spise den selv vil den ha en helt annen verdi, en verdi som er mye lavere, sier han.

NORMALE FORBINDELSER: Når USA trekker seg tilbake er det godt at vi omsider kan se mot Kina, mener Dørum. Foto: SHENG LI / REUTERS

– Bør se mot Kina

I mars 2019 forlater Storbritannia EU. Dørum viser til Russlands anneksjon av den ukrainske Krim-halvøya som et eksempel på hvordan norsk eksport raskt kan falle. Gjensidige sanksjoner mellom Russland og vesten førte til full stopp i eksporten av norsk fisk til naboen i øst.

Men det kan være lyst bak horisontens mørke skyer. Som Norges etter hvert normaliserte forhold til Kina, mener Dørum:

– USA har vært fanebæreren for globalisering i hele etterkrigstiden, og synes å trekke seg tilbake. Så kommer Kina frem, og de synes å etter hvert bli verdens største økonomi. Norge bør og ha et normalisert forhold til Kkina fordi det representerer et enormt marked med et stort potensial.