– Bilene bader i saltlake. Lakken skades, bremsene skades – man kjører i sjøvann!

BER OM TILTAK: Arild Johnsen, beboer på Skjervøy. Foto: Privat

– Det begynne å bli en katastrofe, sier Arild Johnsen, beboer på Skjervøy i Troms.

Vegvesenet fjernet tidligere denne måneden takplater i Maursundtunnelen. Takplatene var løse, og falt ned. Men da takplatene ble fjernet, begynte noe annet å falle ned fra taket på den undersjøiske tunnelen: Saltvann.

– De bilene som pendler gjennom tunnelen hver dag må virkelig «li hojn». Motorsykler kan du jo nesten bare glemme å gjøre gjennom, for du blir jo dyve våt. Og saltet brenner seg fast i motoren. Du ødelegger kjøretøyet. Lakken skades på bilene, det samme med bremsene – man kjører i sjøvann, sier Johnsen.

– Føler seg utrygg

Han mener det må være snakk om tusenvis av liter som drypper ned fra taket – i timen.

LEKKER: Maursundtunnelen i Nord-Troms er en undersjøisk veitunnel som går under Maursundet mellom fastlandet og øya Kågen i Troms. Nå lekker den. Foto: Skjermdump / NRK

– Bilene bader i saltlake. For er rett og slett redd for å kjøre gjennom tunnelen. Det spruter sjøvann over bilene. Folk føler seg utrygge, og er forbanna.

Han forteller det har lekket vann hele tiden, men at det ikke er så ille som nå etter at platene ble fjernet, og drar et eksempel:

– Vi møtte en trailer i dag som hadde trøbbel med å komme seg opp bakkene fordi det rett og slett var for glatt i veibanen, Johnsen.

– De må gjøre strakstiltak. Fort.

Vegvesenet: – Ikke utrygt

Tunnelforvalter i Statens vegvesen Geir Larsen sier at de jobber med saken.

– Saken er den at flere av takplatene satt veldig dårlig fast, og på grunn av sikkerheten til trafikantene har vi fjernet dem, sier han.

– Nå fjerner vi platene, sikrer og setter inn nye sikringsbolter for å gjøre tunnelen tryggere. Etter at vi har gjort dette kommer vi inn i en ny fase der vi setter opp nye plater. Men ikke før vi først er ferdig med bolting og sikring.

Larsen forteller at sikringen vil pågå neste uke. I mellomtiden behøver ikke bilistene å være utrygge:

– Det er ingen fare ved å kjøre gjennom nå, sier Larsen.

– For å si det sånn, tunnelen er sikrere nå. Du slipper å være redd for nedfall av plater. Vi var nødt til å fjerne dem som et strakstiltak.

– Hva sier dere til kritikken om at biler ødelegges?

– Valget står mellom å få plater fallende ned på bilene eller saltvann. Plater kan føre til ulykker, og tap av liv. Så valget er enkelt.

– Bør utbedres

Det er Troms fylkeskommune som er eier av tunnelen, og er byggherre.

– Det er helt klart et behov for å gjøre større utbedringer på sikt, men dette er opp til fylkeskommunen å prioritere, sier Larsen.