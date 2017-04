– Besøk i Nord-Norge ga gjenklang i Beijing

Gerhard Heiberg (t.h.) og Geir Lundberg under årskonferansen til Sjømat Norge i Tromsø i går, onsdag. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Gerhard Heiberg forteller at han og to fiskeoppdrettere i Troms bidro til at det diplomatiske forholdet mellom Norge og Kina ble gjenopprettet.

Under årskonferansen til Sjømat Norge i Tromsø onsdag, fortalte han og oppdretter Geir Lundberg om hvordan de fikk i stand «Troms-kanalen» med den daværende kinesiske ambassadøren til Norge, Zhao Jun.

– Fantastisk forestilling

Ambassadøren ble invitert nordover på fiske og snøskuterturer i Nord-Norge. Heiberg mener at den nordnorske åpenheten og væremåten gjorde sterkt inntrykk.

– Jeg har vært mange ganger i Nord-Norge, men jeg har aldri opplevd Nord-Norge på denne måten. Det var en fantastisk forestilling over mange dager, og som ga Zhao nok til å reise til Kina og si at nordmenn vil ha fred, være venner og ønsker å samarbeide.

Som NRK fortalte i går, onsdag, skal fiskeriminister Per Sandberg skal over påske møte ministeren for det kinesiske mattilsynet for å diskutere eksport av norsk fisk til Kina. I dag, torsdag, er Erna Solberg i Kina, som første norske statsminister på ti år.

NORDNORGESBESØK: Wang Min var ambassadør i Oslo etter Zhao Jun, og var med Heiberg på reise nordover. Geir Lundberg (t.v.) var blant dem som bidro i kanalen. Foto: Trond Davidsen / Sjømat Norge

Var skeptisk

Forholdet mellom Norge og Kina ble svært dårlig etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk fredsprisen for 2010.

Som IOC-medlem har Gerhard Heiberg vært mer enn 150 ganger i Kina, og han kjenner landet svært godt. Han forteller at Zhao var litt å begynne med var skeptisk til nordnorgesturen:

– Og så opplevde han landsdelen her oppe, og skjønnheten. Sakte, men sikkert ble han overbegeistret, forteller Heiberg.

KONTAKT ETABLERT: Zhao Jun, her i Kirkenes, var ambassadør da Troms-forbindelsen ble etablert. Foto: Pedersen, Ole-Tommy / NTB scanpix

– Han møtte mennesker, fikk kontakt og opplevde at nordmenn er positivt innstilt til kinesere. At nordmenn vil lære mer, vite mer, de smiler, er dyktige, jobber hardt og er villige til å dele.

Til VG sa ambassadøren under Troms-besøket i 2013 at han ønsket forsoning. Zhao har en sterk posisjon i Kina i og med at han har vært FN-ambassadør i seks år før han kom til Norge.

– Så dette ga gjenklang hos de politiske myndighetene i Beijing, sier Heiberg.

Det ble flere diplomat-reiser nordover. I fjor var ambassadør Wang Min og Per Sandberg i Gratangen i Troms.

– Vi bidro

Det var Geir Vollan som inviterte Heiberg inn i kanalen, der også Geir Lundberg og Børge Arvesen ved Kleiva fiskefarm i Ibestad bidro sterkt.

På spørsmål til Heiberg om han selv føler at de har en del av æren for at forholdet mellom Norge og Kina er normalisert, svarer han:

– Jeg føler at vi bidro.

Vollan svarer slik:

– Det ser ut som at flere og flere mener det, så vi må vel si oss enige. Vi har vært med.