– Årets Arctic Race viser at store ting kan skje på små plasser

– Årets ritt viser at store ting kan skje på små plasser, sa daglig leder, Knut-Eirik Dybdal.

På en pressekonferanse i Oslo onsdag ble traseen for Arctic Race of Norway 2017 offentliggjort.

– Jeg er veldig glad for at min første opptreden som EU-minister er for Arctic Race of Norway. Dere bringer Europa til Nord-Norge, og Nord-Norge til Europa. Regjeringen er glad for å støtte dette arrangementet, sa EU-minister, Frank Bakke Jensen.

Til stede på pressekonferansen var president i Amaury Sport Organisation (A.S.O), Jean-Etienne Amaury.

– Arctic Race er blitt et av de største sykkelrittene i Europa, men det er også mye mer enn et sykkelritt. Det er helt unikt, sa Amaury.

Arctic Race of Norway er blitt kjent for spektakulære bilder og folkefest. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Tror det blir helt magisk

Rittet går over fire etapper mellom 10. og 13. august. Årets utgave starter på Andørja – hjemplassen til daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal. Målgang på første etappe går i Narvik.

Sykkelfesten fortsetter så mellom Sjøvegan og Bardufoss. Tredje etappe starter i Lyngseidet og runder av på Kvaløya i Tromsø kommune.

Avslutningsetappen starter og slutter i Tromsø sentrum.

– Dette blir helt fantastisk, sier Dybdal.

Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth, representerte Nord-Norge på pressekonferansen.

– Det er lange avstander, værhard kyst, høye fjell og slake vidder. I år skal vi tilbake til Andørja, det tror jeg blir helt magisk. Det blir også morsomt med folkefest i Tromsø som avslutning. Jeg gleder meg til årets arrangement.

– Skaper eventyr

Ida Pinnerød, ordfører i Bodø, representerte fjorårets vertskommuner. Under onsdagens pressekonferanse ga hun stafettpinnen videre til ordfører i Ibestad, Dag Sigurd Brustind.

– Det er noe med det å være med på å skape eventyr. Det er et ansvar man gjør med veldig stor glede, men jeg skal ikke si at det ikke er et tungt ansvar også. Men det er en stor glede å ønske dere lykke til med neste eventyr, sa Pinnerød.

Slik blir etappene i 2017:

Etappe 1: Engenes-Salangen-Tennevoll-Gratangen-Bjerkvik-Narvik

Foto: Arctic Race of Norway

Etappe 2: Salangen-Branvoll-Spansdalen-Salangen-Sørreisa-Bardufoss

Foto: Arctic Race of Norway

Etappe 3: Lyngseidet-Nordkjosbotn-Malangen-Finnvikdalen

Foto: Arctic Race of Norway

Etappe 4: Tromsø-Kaldfjord-Ersfjord-Brensholmen-Bakkejord-Tromsø med runder i Tromsø