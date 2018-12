– Alle vet at det foregår, men ingen sier det videre

– Alle vet om at delingen av bilder skjer og at det har foregått over flere år.

Det sier Julie Bratteng, Solveig Karlsen og Julie Ovesen, som alle er 16 år og elever ved Heggen videregående skole.

De siste årene har det vært flere lignende saker i byen.

Tirsdag ble åtte ungdommer i Harstad siktet. De skal systematisk ha samlet inn og delt nakenbilder og videoer av til sammen 34 jenter.

Jentene er mellom 13 og 16 år gamle og har tatt bildene selv, på badet eller på soverommet, for å dele dem på Snapchat.

Politiet sier de gjerne skulle tatt tak i saken tidligere, men at de rett og slett ikke fikk vite om at det foregikk. Nå skal sakene til Konfliktrådet.

– Hovedgrunnen til at det tar så lang tid før det kommer frem, er at ingen går til foreldrene sine med det. Vi går rundt og snakker om det hele tiden, hvem som har sendt hva til hvem, men vi tar det ikke videre til foreldre, lærere eller noen, sier Julie Bratteng.

– Foreldrene jeg kontakter blir sjokkert. Noen tror ikke på det før de får bevis, mens andre tar affære og ber sønnen sin om å si unnskyld til dem det gjelder, sier Mia Landsem. Foto: NRK

– Er desperate når det er for sent

– Kanskje er det for flaut, sier jentene i Harstad.

– Kanskje tør de ikke eller vet ikke bedre, sier de også.

– Det skjer litt under radaren. Vi tenker kanskje at det kommer til å gå over, sier Julie Ovesen.

For mange gjør det ikke det, men blir heller verre når bildene deles videre.

Mange tar kontakt med Mia Landsem (20), men da er det ofte for sent. Hun er blitt kjent for å spore opp personer som ulovlig sprer folks private og intime bilder og får daglig henvendelser fra 7–10 personer som har fått bildene sine delt på internett og gjennom sosiale medier.

– De er hysteriske og desperate etter å få fjernet det og håper jeg kan «trylle» bort bildet, men det går jo ikke. Det er vondt å høre på, sier Landsem.

Hvert år får også slettmeg.no inn opptil 600 saker fra folk som sliter med å få fjernet bilder og video fra nettet som er spredt mot deres vilje. Flesteparten av dem som tar kontakt er jenter mellom 12 og 25 år, som i saken i Harstad.

Også Kripos har bekreftet at deling av private bilder på nett er et økende problem.

For et par år siden ante ikke heller Mia Landsem at omfanget var så stort. Hun vil gjerne hjelpe, men sier det første hun gjør er å være ærlig.

– Jeg forteller sannheten. Nå er bildet ute, det forsvinner ikke, og nå må du snakke med en voksen. Det er veldig tungt å stå i det alene, sier hun.

– Alle vet om det men ingen sier noe, sier Julie Bratteng, Solveig Karlsen og Julie Ovesen. Foto: DAN HENRIK KLAUSEN/NRK

Grupperer nakenbilder etter skole

Hun sier bildedelingssaken i Harstad langt fra er den eneste, heller ikke i den lille byen.

Landsem beskriver store bildedelingsgrupper der jenter er gruppert etter skole, område og fylke.

– Det er ikke lenge siden jeg måtte ringe en mor der sønnen hennes på 13 år hadde samlet hundrevis av bilder. Han og kompisene har systematisk gått ut for å flørte med jenter og så samlet bilder gjennom et år. Det sier litt om kulturen akkurat nå, sier hun.

Landsem sier det er på tide at alle voksne og ungdommer reiser seg og sier at dette ikke er greit.

– Jeg lurer på hvordan gutter og jenter kan sitte med 2–300 nakenbilder av noen uten at foreldrene har kontroll, sier Landsem.

I sakene i Harstad har politiet valgt å sende dem videre til Konfliktrådet for såkalt ungdomsoppfølging. Det skjer fordi de åtte har tilstått, men også fordi de er så unge.

Det betyr rett og slett at både den som er fornærmet og den som er siktet skal få den hjelpen de trenger. En gruppe voksne mennesker snakker også med ungdommene som har delt bildene om bildedeling, seksualitet og om hvorfor det er blitt sånn.

Hans Christian Askheimer er seniorrådgiver i Konfliktrådet i Tromsø og får ofte får inn slike saker.

– Den som er fornærmet i saken har ofte behov for å si at det ikke var greit: Vet du hva du har gjort? Du er en dritt. Da er det den som er siktet som må ta imot det, sier Askheimer.

– I Norge har vi høy tetthet av mobiler blant ungdom, men de færreste forholder seg til at Snapchat har 13-års grense. Har du bilder av en 14-åring i utfordrende positurer på mobilen din, har du i prinsippet barneporno på telefonen din. Det tror jeg ikke så mange 16-åringer tenker over.

«Kunne jeg vist dette til mamma og pappa?»

– Det har vært noen slike saker tidligere også. Jeg synes det er like trist hver gang, sier leder av ungdomsrådet i Harstad Ole Martin Nygård.

Han tror det kan hjelpe hvis voksne tidlig begynner å snakke med ungdommer om hva som er innafor og ikke når det kommer til bildedeling.

– Det er like trist hver eneste gang både for jentene det rammer og for dem som har delt bildene og ødelegger for seg selv, sier leder av ungdomsrådet i Harstad Ole Martin Nygård. Foto: DAN HENRIK KLAUSEN/NRK

– Både foreldre, lærere og politiet må snakke mer med ungdommer om hva som er greit og ikke greit, sier Melbø Nygård.

Det mener også Julie Bratteng, Solveig Karlsen og Julie Ovesen på Heggen videregående skole i Harstad. De bruker selv mange timer hver dag på sosiale medier, og ber om mer bevisstgjøring om faren ved deling av bilder.

Venninnen Julie Bratteng sier hun selv har en huskeregel:

– Jeg prøver å tenke om det jeg får eller deler er noe jeg kunne vist offentlig eller til mamma og pappa, sier Julie Bratteng.