– Å ta fra ungdom mobilen på do er ikke forebygging

– Jeg kunne ikke tro det var sant og er sjokkert over at politiet kan si noe sånt. Dette er krise, sier Landsem.

Mia Landsem er kjent for å spore opp personer som ulovlig sprer folks private og intime bilder, og mener utspillet fra politiet etter bildedelingssaken i Harstad er hårreisende.

Politiets forebyggende gruppe i byen har oppfordret foreldre til å vurdere mobilfrie soner hjemme for å hindre deling av nakenbilder.

Utspillet kommer etter at åtte ungdommer i Harstad er siktet for å systematisk ha samlet inn og delt nakenbilder og videoer videre av til sammen 34 jenter.

90 prosent av bildene som var delt var tatt på bad eller soverom av jentene selv.

– Foreldrene bør tenke over om barna trenger å ha mobiltelefon med seg på do og når de skal legge seg. De bør spørre seg om det er behov for mobiltelefon på disse plassene, sa politibetjent Roger Alrek Strømmen til NRK.

Landsem er kjent som en digital detektiv, og får daglig henvendelser fra 7–10 personer som har fått bildene sine delt videre på internett og gjennom sosiale medier. Foto: Kim Nygård / Adresseavisen

– Hårreisende og dømmende

– Gjennom å si dette legger politiet skyld hos alle de 34 jentene. Skal nå foreldrene ta mobilen fra dem når de går på badet? Det er disse jentene som nå trenger hjelp, og dette er å dømme dem. Det er derfor folk ikke tør å si fra til foreldrene sine. De er redd for nøyaktig det politiet nå gjør, sier Landsem.

Landsem ble gjort oppmerksom på politiets utspill gjennom Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista».

– Her snakker jeg for oss begge når jeg sier at det er skivebom i 2018. Problemet er ikke at folk sender bilder av seg selv. Problemet er dem som samler på bildene og deler videre, sier Landsem.

Hun sier det er på tide at politiet fokuserer på gjerningspersonene og at deling av andres bilder er en kriminell handling.

– Unge mennesker føler allerede et stort press på å bli likt og akseptert og spesielt av noen de er forelsket i. Når denne personen maser om bilder er det vanskelig å si nei. Det er i alle fall ikke forebyggende å ta bort ungdommens mobil når de sitter på do, sier hun.

Les også: – Alle vet at det foregår, men ingen sier det videre

– Ville få foreldre til å reflektere over mobilbruk

Politistasjonssjef i Harstad Frank Sletten sier uttalelsene om mobilfrie soner i hjemmet er ment til refleksjon.

– For vår del handlet oppfordringen om å skape refleksjon og debatt rundt ungdommens mobilbruk, sier Frank Sletten. Foto: Arne Sørenes

– Fra politiets side er det ingen tvil om hvor ansvaret i disse sakene ligger. Det er hos gjerningspersonene. Det er dem vi har etterforsket og som nå må stå til rette for sine handlinger, sier Sletten.

Han sier Landsem trolig kjenner ungdommene bedre enn det politiet gjør, og at hun helt sikkert har et poeng.

– Samtidig ser vi at veldig mange unge setter seg i en veldig sårbar situasjon gjennom å ta bildene. Klarer man å stoppe kilden kan man på beste måte forebygge at det skjer. Men så må det aldri være tvil om at det er de som har gjort noe galt som skal stå til ansvar. Det er på ingen måte de 34 jentene, sier Sletten.

Les også: Derfor deler ungdom nakenbilder