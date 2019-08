– «Ville Vesten-tilstander» i reiselivet

– Selv om turiststrømmen har skutt i været de siste årene, har jeg hatt bortimot er halvering av antall oppdrag. Det er altfor mange lykkejegere som tror dette er raske penger.

Det sier Marianne Bergli. Siden 2012 har hun drevet enkeltmannsforetaket Marianne's Heaven of Earth Exploring Tours. Hun spesialiserer seg på å ta med små grupper på tur til bildeskjønne steder i Troms.

Bedriften til Bergli er én av rundt 3.000 lignende bedrifter i Norge som spesialiserer seg på naturopplevelser. De har alle kommet på banen de seneste årene.

Det er enkelt å starte opp. Man trenger verken utdannelse eller mye penger. Og når stadig flere turister setter kursen mot Norge, er det mange som får dollartegn i øynene.

«Ville Vesten-tilstander»

– Det er en relativt lav terskel for å gå inn i naturbasert reiseliv. Man trenger ikke å ha noen særskilt sertifisering. I prinsippet trenger man ikke å ha noen utdanning. Hvis du har noe du tror folk vil betale for kan man bare starte opp, sier professor i naturbasert reiseliv ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet, Peter Fredman.

De fleste av disse bedriftene finner man i de nordligste fylker Nordland, Troms og Finnmark.

Universitetet på Ås utenfor Oslo, har over flere år forsket på reiseliv innen fiske, fjellturer og jakt.

Professor i reiseliv med universitetet på Ås, Peder Fredman, mener mange undervurderer hvor vanskelig det er å starte opp egen reiselivsbedrift. Foto: Asle Hella / NRK

Forskerne kartla antall bedrifter i 2013. Seks år senere er antallet økt med et par hundre bedrifter.

Mange av bedriftene som ble identifisert i 2013-undersøkelsen, har nå lagt ned virksomheten sin. Dette er tydelige indikasjoner på at bransjen er tøff, med høy grad av utskiftning, forklarer Fredman.

– Det er nok også et tegn på at det finnes lykkejegere som starter noe som ikke fungerer. Det er litt «Ville Vesten-tilstander» i områder hvor det er mye turister.

Arbeidsmarkedet i Nord-Norge er også forskjellig fra resten av landet, slik at reiseliv ofte er eneste mulighet for mange, mener han.

Fredman understreker at norsk reiseliv generelt ikke er ute av kontroll. Den høye utskiftningen av små og mellomstore bedrifter innen denne nisjen, er et tegn på det er mange som ikke har forberedt seg eller har nødvendig kunnskap for å starte opp.

Naturbasert reiseliv er alle naturopplevelser turister betaler for. Det kan være alt fra fiske, jakt, utleie av båt og kano, fotografering til fjellturer. Foto: Nina Didriksen / NRK

Stiller spørsmål ved sikkerheten

De aller fleste byer, tettsteder og kommuner i Norge har et lokalt turistkontor eller destinasjonsselskap.

Marianne Bergli sier både bedriftene og turistene lider under en jungel av stadig nye tilbydere.

– Det har blitt så mange at de besøkende ikke vet hva de skal velge. Besøkssentrene har jo alt å tjene på at så mange bedrifter som mulig kjemper om turistene.

Hun forteller at medlemskap i det lokale destinasjonsselskapet Visit Tromsø koster 10.000 kroner i året.

– De tjener jo masse penger på å ha så mange medlemmer som mulig, og har ingen interesse av å begrense antall bedrifter som opererer.

Hun stiller også spørsmål til om sikkerheten til mange av dem som har startet opp de siste årene er god nok.

Det er useriøse aktører som opererer som verken har sikkerheten eller turistenes opplevelse som hovedfokus, mener hun.

NRK har tidligere skrevet om de høye dødstallene fra bedrifter som leier ut båter til turister.

– Turistkontorene bør stille strengere krav til bedriftene de tar inn som medlemmer og videreformidler til turistene.

På en uteservering i Tromsø sentrum forbedrer Bergli en utflukt med tre tilreisende. Ingrid Aegenheysker og Wilfried Winkler fra Tyskland sier det var vanskelig å velge operatør, og valgte Marianne fordi hun var anbefalt av noen bekjente. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Store mørketall

– Det er markedet som bestemmer hvor mange bedrifter som kan operere. Vi er opptatt av å sikre at kvaliteten og sikkerheten holder mål hos alle våre medlemsbedrifter, sier reiselivssjef i Visit Tromsø, Chris Hudson.

Visit Tromsø har i dag rundt 230 medlemmer. Rundt 115 av disse er innen naturbasert reiseliv.

Det er markedet som regulerer antallet bedrifter innen reiselivet, sier reiselivssjef i Visit Tromsø, Chris Hudson. Foto: Hans L. Andreassen / NRK

Reiselivssjefen sier de har retningslinjer som må følges. Det skjer stadig at de må si nei til aktører som operer på en måte Visit Tromsø ikke støtter.

– Vi har en løpende evaluering av retningslinjene våre. Veksten i Nord-Norge har vært stor, og vi jobber hele tiden med å tilpasse regelverket for at det skal bli best mulig for både bedriftene og de besøkende, sier han.

Hudson erkjenner at det store mørketall rundt antallet reiselivsbedrifter, og at det er behov for en bedre kartlegging.

– Vi vet at det er veldig mange som opererer under radaren. Hvordan de opererer kan ikke vi ta stilling til siden de ikke er våre medlemmer. Vi jobber nå med Tromsø kommune for å få en full oversikt over antall reiselivsbedrifter i kommunen, sier han.