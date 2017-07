– Må finne et sted og gjemme seg bort

– Denne Gulldassen var veldig fin å gå på. Det er kjekt når man har sykla langt å kunne gå innom et toalett. Hvis det ikke finns må man jo bare finne et sted hvor man kan gjemme seg litt bort. Og ikke legge igjen toalettpapir slik at det blir til sjenanse for andre, sier Ingeborg Annett Eidså, sykkelturist ved Ersfjordstranda på Senja.

Mens Lofoten opplever det som kalles «over-turisme» med søppel som flyter og avføring og toalettpapir i naturen, er Senja foreløpig et stykke unna den tilstanden.

Ved rasteplassene langs den nasjonale turistvegen er det lite søppel å se, men noen steder kan du se toalettpapir som viser at turister har vært trengende.

Toalettpapir ved rasteplass på Senja. Foto: Arild Moe / NRK

Må tømmes to ganger i uka

På Tungeneset i Berg har turistvegen sin milliondass, men den er bare åpen om sommeren. Nå er den så mye brukt at vegvesenet må tømme det lukka anlegget to ganger i uka.

Det samme gjelder gulldassen i Ersfjord, like ved den storslagne stranda. Der er det mange som camper på gress-slettene.

– Det var fint å finne et godt toalett her. Men det kunne godt vært noen flere mellom ferjeleiet i Botnhamn og her, sier Michael Müller, østerisk sykkelturist. For når det er lite skog, som på Senja, er det ikke lett å finne et sted å gjøre fra seg usjenert i naturen.

- Ikke lett å gjøre fra seg usjenert når det er lite skog, sier sykkelturist Michael Müller. Foto: Arild Moe / NRK



I Gryllefjord merkes turisttrykket nå i midten av juli. Der er køen lang for å bli med Andfjordferga. Det betyr at mange vandrer rundt mens de venter, går innom butikken eller en tur på moloen.

Men Gryllefjord – som er endestasjon i vest for Nasjonal turistveg på Senja – har ikke noe offentlig toalett-tilbud. Men heldigvis har dagligvarebutikken i det minste et tilbud med WC-skilt bak hjørnet.

Mens Statens vegvesen la opp til tømming av de to toalettene i Ersfjord og på Tungeneset hver 14.dag, må de nå tømme to ganger i uka. Det viser turistøkninga. Toalettene her er lukka anlegg, derfor må de tømmes ofte.

Vil ligge i forkant for å spare naturen

– Vi skal klare det med godt samarbeid, sier reiselivssjef Line Miriam Sandberg i Visit Senja-regionen om muligheten for å ligge i forkant av turist-strømmen.

– Vi skal klare det med godt samarbeid, sier reiselivssjef Line Miriam Sandberg i Visit Senja. Foto: Arild Moe / NRK

Hun viser til at reiselivsnæringa, kommunene, Statens vegvesen og fylkeskommunen hadde et møte i slutten av juni om temaet.

Så langt er målet å få til vinteråpent toalett i Ersfjorden, altså den såkalte Gulldassen.

– Hvor mye turister tror du Senja tåler?

– Det er et tema som diskuteres også nasjonalt. Vi må sørge for at vi ikke ødelegger naturen, sier Sandberg som viser til at regionrådet har fått penger til å lage en næringsplan. Den vil ta for seg også slike spørsmål.