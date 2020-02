91 piloter møter Babcock i retten – mener selskapet bryter arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven regulerer det som kalles virksomhetsoverdragelse.

Formålet er å sikre arbeidstakernes rettigheter og sikre dem videre jobb.

Det ligger i navnet at virksomhetsoverdragelse er en overdragelse av en virksomhet eller en del av en virksomhet til en annen arbeidsgiver. Det kan f.eks skje ved at firmaer fusjonerer, eller at en del av en virksomhet outsources.

Tre grunnleggende vilkår må være oppfylt for at reglene om virksomhetsoverdragelse gjelder:

Overdragelseskravet: Arbeidsforholdet må være overdratt til en annen arbeidsgiver.

Arbeidsforholdet må være overdratt til en annen arbeidsgiver. Selvstendig økonomisk enhet: Den overførte enheten må ha til formål å drive økonomisk virksomhet.

Den overførte enheten må ha til formål å drive økonomisk virksomhet. Identitetskravet: Den overførte virksomheten må i det vesentlige drives videre etter overtakelsen, dens identitet må være i behold.

Kilde: www.arbeidsrettsadvokater.no