84 år gammel værrekord kan ryke i helga

– Vi opplever en kraftig strøm av milde temperaturer fra Europa. Det er ganske uvanlig vintervær vi har i vente. Været som kommer er vel mer den type vær vi pleier å ha i april, sier vakthavende statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

I Møre og Romsdal har de allerede registrert fire nye temperaturrekorder for februar. Varmest var det på Linge, da de ble målt 17,6 varmegrader.

Og i Nordland og Troms ser det også ut til å bli uvanlig varmt de kommende dagene. Dermed står varmerekorden for Tromsø fra 1935 i fare for å ryke på fredag, når de varme temperaturene ser ut til å slå til for fullt.

Men det varme været tar også med seg regn og vind, som kan skape store utfordringer i nord.

Varmerekorder i Troms for februar Sted Dato Temperatur Nordstraum 12. februar 2008 10,5 Hekkingen fyr 21. februar 2003 10,3 Måsvik 26. februar 2011 9,9 Torsvåg fyr 26. februar 2011 9,2 Bardufoss 28. februar 1959 9 Harstad stadion 13. februar 2017 8,6 Tromsø 9. februar 1935 8,2 Fakken 13. februar 2017 7,8 Tamokdalen 13. februar 2017 5,7

VANSKELIG: Det varme og fuktige været fører til skredfare og vanskelige kjøreforhold i Nord-Norge. Foto: Meteorologisk institutt

Fare for skred og flom

I hele Nord-Norge advarer Meteorologisk institutt om vanskelige kjøreforhold på fredag. Det ventes også opp mot 80 millimeter nedbør ifra fredag til lørdag, noe som gir moderat fare for sørpeskred.

Det er også moderat fare for flom.

Og når det gjelder snøskredfare, er faregraden satt til faregrad fire, stor snøskredfare, for store deler av Nord-Norge.

– I tillegg til høye temperaturer og mye regn, er det meldt vind i form av stiv eller sterk kuling utsatte steder i Nord-Norge. Vinden vil ha sørvestlig retning, så den kan ta ganske mye, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Lenger sør i landet blir det roligere.

– Der blir det bare mildt og overskyet, sier Fagerlid, som understreker at det milde været kan bli langvarig.

– Slik prognosene er nå, kan det se ut til at det kan holde seg mildt ut februar, men i mars blir det mer normale tilstander.