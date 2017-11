82 mister jobben – Telenor legger ned i Harstad

Kjell Oddvar Bendiksen, plasstillitsvalgt for LO-it, er en av dem som ikke lenger har jobb når avdelingen legger ned.

Bendiksen har vært ansatt i bedriften siden det het Televerket, der han startet sin yrkesmessige karriere som montør. Etter hvert har han tilpasset seg nye tider og tok jobb i telesenteret.

– Jeg begynte i september 1976 som montør, og gikk over til å jobbe inne i ulike jobber i 1990, til kundesenter privat kom jeg i 1995.

I dag fikk Camilla og 85 ansatte sjokkbeskjeden

Sinne og fortvilelse

Nå må 60-åringen finne seg noe annet å gjøre, etter 41 år i bedriften, blir han arbeidsledig i likhet med mange av sine kolleger. Han forteller at den siste måneden har vært en svært slitsom tid for de ansatte.

– Det har vært sinne, fortvilelse og frustrasjon. Folk har vært lei seg og klarer ikke forstå at det går an å legge ned avdelingen, sier han.

Noe av det som gjør det ekstra vanskelig for de ansatte å forstå, er at arbeidsoppgavene de har hatt i mange år, skal settes ut til andre. Men de skjønner at behovet for kundetjenester er synkende.

– Vi jobber jo med teknologi, så vi har forståelse for at den kan innhente oss, men å sette ut arbeid som vi kan til andre, det er det som er problemet, og som vi synes er det verste sier Kjell Oddvar Bendiksen.

Kenneth Pedersen, divisjonstillitsvalgt i Telenor, mener nedleggelsen er helt unødvendig. – Mange av oppgavene som er satt ut til andre kan gjøres av Telenor selv, sier han. Foto: Nils Mehren / NRK

Kunne vært løst

Kenneth Pedersen, som er divisjonstillitsvalgt i Telenor, har stor forståelse for de ansatte fortviler.

– Selv om utviklingen gjør at kundene kan gjøre mye selv, er det arbeidsoppgaver i selskapet. Oppgaver som er satt ut til andre som man kunne løst selv, og jeg har full forståelse for at alle i Harstad er fortvilet og forbannet, sier han.

Og det er ikke bare blant de ansatte nedleggelsen oppleves unødvendig. Varaordfører Maria Serafia Fjellstad, (V).

Maria Serafia Fjellstad, varaordfører i Harstad, mener Telenor går fra sitt samfunnsansvar når de legger ned avdelingen i Harstad. Foto: Martin Mortensen / NRK

– Jeg synes det er helt forferdelig. Jeg hadde virkelig trodd at Telenor skulle snu i siste sving, og ta det samfunnsansvaret de faktisk har. Det var de som bandt Norge sammen, og nå skal de Nord-Norge stenge ute.

– En tung dag

Årsaken til nedleggelsen i Harstad er, ifølge kundefrontdirektør i Telenor, Tom Gulbrandsen, at kundene bruker selvbetjente løsninger. Bare i løpet av de siste to årene har antallet henvendelser til Telenor redusert med én million.

– Det var desverre ikke mulig å løse dette på en naturlig måte. Vi har kontorer både i Tromsø, Bodø og på Svalbard, men bi rammer færrest mulig ansatte og kunder ved å legge ned Harstad-kontoret.

Kundefrontdirektør i Telenor, Tom Gulbrandsen Foto: NILS MEHREN / NRK

Gulbrandsen sier at det har vært en tung dag for Telenor-ledelsen, og berømmer lederskapet i Harstad i den tunge tiden.

– Jeg er stolt over hvordan de har håndtert dette. Det er kjempedyktige ansatte som har levert gode resultater over flere år. De har en kompetanse som vil komme godt med i tiden fremover.

Kommunen stiller krav

Harstad kommune har krevd at Telenor bidrar til et gründerfond for å bøte på skaden etter at over 80 mista jobben ved selskapets kundesenter tirsdag ettermiddag.

– Fondet er ikke rettet spesielt mot de i selskapet, sier kundefrontdirektør i Telenor, Tom Gulbrandsen



Han kan ikke si hvor mye de vil bidra med.