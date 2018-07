80 tonn stein raste ned fra Norges farligste fjell: – Forvarsel om hva vi har i vente

– Dette er skremmende og noe vi skulle vært foruten. Men vi er klar over at det fjellet er på tur ut, og dette er nok bare et lite forvarsel om hva vi har i vente, sier bonden som driver gård nede ved foten av fjellet i Kåfjord.

Han var rundt 300 meter unna for å flytte noen av dyrene sine da steinen raste ned fjellsiden tirsdag kveld. Steinblokka skled over fylkesvei 331 og ble liggende i grøfta.

Bjørn Inge Mo foran steinen mens han ser opp på Gámanjunni. Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

– Det drønnet skikkelig oppe i fjellet og jeg trodde at hele Gámanjunni var på tur, før jeg så røykskyen og det raset som kom etter blokka.

Fjellet Gámanjunni i Kåfjord beveger seg seks centimeter i året, som er den største bevegelsen i fjell av dem som blir overvåket av myndighetene i dag.

En risikoanalyse som kom i juni viser at ni bolighus og flere hytter i bygda Manndalen kan bli knus av enorme steinmasser. Det er beregnet at det kan rase ut 26 millioner kubikkmeter fjell.

Ifølge NVE er sannsynligheten mer enn 1 prosent for at det kan gå et skred hvert år.

SE VIDEO: Her sprenges 80 tonn stein

Slik så det ut da steinblokka ble sprengt onsdag ettermiddag. Foto: Eric Kama Steinberg/NRK.

Søkt om flytting

Bjørn Inge Mo beskriver lyden av raset som fyrstikker som knakk. Gården han driver ligger bare noen hundre meter fra der steinen raste ned.

– Vi har fått beskjed om at vi er trygge fordi det overvåkes og at vi varsles når det skjer noe, men vi ser jo nå hvor trygg vi egentlig er. Overvåkningen gir ingen trygghet, for de kan ikke forutse når det kommer store steinblokker ned.

Fjellet beveger seg seks centimeter i året. Det er den største bevegelsen i fjell av dem som blir overvåka av myndighetene i dag og dermed det største risikoobjektet som stadig følges. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Han og flere andre innbyggere i Manndalen har søkt kommunen om utflytting fra området på grunn av rasfaren. Saken er for tiden til behandling.

Steinen blir beregnet til å være mellom 70 og 80 tonn, og rundt 40 kubikk (se bilder øverst i saken).

– Jeg tror ikke jeg har sett en så stor stein rase ned i Kåfjord tidligere, sier Geir Steinlien, bergsprenger og maskinfører.

Onsdag ettermiddag jobbet han sammen med Jarle Pedersen for å sprenge steinen.

– Har god kontroll

Lars Harald Blikra, seksjonssjef i fjellskredovervåkninga i NVE for området, sier det ikke er større fare nå for at hele fjellet raser.

– Det er en løs blokk som lå i fronten av fjellet som har rast ut. Det skjer av og til at steinblokker raser ut, men vi har ikke sett noe større bevegelse i det store partiet.

– Tror dere at flere steinblokker vil rase?

– Det er vanskelig å si, det er ofte litt tilfeldig når det skjer. Det er et stort parti som beveger seg og steiner kan komme med jevne mellomrom.

Blikra forteller at overvåkningen ikke hadde forutsett steinblokka som raste ned tirsdag, men at de følger med på det store partiet og at det alltid vil være steiner som den ikke fanger opp.

Han forstår at folk blir skremt når slike ting skjer.

– Men vi kjenner godt til overvåkninga vår og har god kontroll.