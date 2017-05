2000 passasjerer har flydd siden oppstarten: – Som forventet

Administrerende direktør Stein Terje Dahl i FlyViking. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

– Vi hadde en rolig start med lite belegg, men så kryper vi oppover. Vi ser av både bookinger og belegg at tallene nå øker, sier administrerende direktør Stein Terje Dahl i FlyViking.

Flyselskapet har hatt rundt 2000 passasjerer siden oppstarten i mars, noe som betyr 8 passasjerer per flygning. Det viser selskapets egne tall, etter vel seks ukers drift.

Passasjertallene så langt er som selskapet hadde forventet da de startet opp. Dahl forteller at de ikke hadde så store forventninger i starten fordi mange av turene har gått med til opplæring, og utsjekker, i tillegg til at de har kjørt et forsiktig trafikkopplegg som ikke har vært tilpasset markedet.

– Så det har vært som forventet, sier han.

Trenger alle flyene for å tjene penger

Selskapet har nå to fly i lufta, som daglig flyr mellom Tromsø, Bodø og Hammerfest. For å øke fortjenesten mener Dahl at de nå trenger flere fly inn i selskapet, og dermed fordele kostnadene på flere flyindivider.

– Vi tjener ikke penger før vi har en flyflåte i henhold til det vi har bestilt, altså fem fly. Da kommer det til å se mye bedre ut.

Og nå tar selskapet grep for at enda flere skal benytte selskapet. Fra i dag av kan man ta med bagasje, i tillegg blir selskapet å finne i de store internasjonale søkemotorene for flybilletter.

– Vi må kjempe for hver eneste passasjer, slik at vi gjør tiltak både mot feriereisende, firmaer og pasientreiser. For allerede neste mandag starter vi å fly mellom Tromsø og Alta. Og i medio juni starter vi med nye ruter og nye destinasjoner, sier Dahl.

– Verdens tøffeste bransje

Førsteamanuensis Espen Andersen ved BI sier alle som starter opp i flybransjen har oddsene mot seg. Foto: Alexander Hagstadius

Førsteamanuensis Espen Andersen ved handelshøgskolen BI har fulgt den norske flybransjen tett i over 20 år.

– Det er helt klart for lite passasjerer til at det kan lønne seg i det lange løp, men det er jo alltid en oppstartsperiode. Man er avhengig av vekst, fordi man kan ikke tjene penger i et flyselskap uten å ha et visst antall fly, sier han.

Han sier flybransjen er den tøffeste bransjen i verden å konkurrere i, og sier det er en grunn til at vi ikke har så mange flyselskaper i Norge.

– Så trenger man å bli plugget inn som en aktør i alle bestillingssystemer. En annen utfordring er at de eksisterende aktørene har jo en fordel i bonusprogrammer og slike ting. Det kan gi oppoverbakke selv om man klarer å servere billigere billetter enn konkurrentene.