Båtulykke på Svalbard: Helsepersonell fra Tromsø på vei for å bistå

Noen av de skadde fraktes til sykehus i Barentsburg, mens andre fraktes til Longyearbyen. Lokalt politi tar i bruk helikopter i aksjonen, og jobber nå med å få full oversikt over situasjonen.

Årsaken er ukjent, men ulykken skal ha skjedd i forbindelse med at båten skulle legge til ved kaia i Barentsburg, opplyser sysselmannsførstebetjent Arve Johnsen på Svalbard.

– Det er minst 18 skadde, og en av dem er alvorlig skadd, sier han til NRK.

Politiet fikk melding om ulykken ved 10-tiden søndag morgen.

Får bistand fra Tromsø

Ni personer fra UNN er sendt opp med SAS-flyet som hadde avgang like før klokken 13 søndag. Personellet består av leger og sykepleiere.

– Det er nødvendig for å forsterke kapasiteten der oppe, sier kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til NRK.

Pettersen sier de ikke vet skadeomfanget enda, og at det vurderes hva slags ressurser som trengs. Når de kommer opp vil de vurdere om noen skadde må sendes til Tromsø, for å avlaste de to sykehusene i Longyearbyen og Barentsburg.

– Så vil vi eventuelt behandle de vi kan hjelpe der oppe, sier Pettersen.

Båten går daglig mellom Longyearbyen og Barentsburg.