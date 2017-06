18 mareritt–minutter for TIL: – Det var en lidelse å se på

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Syv minutter ut i dagens eliteserieoppgjør mellom TIL og Vålerenga satte Jonatan Tollås Nation inn 0–1 for gjestene.

Drøye 18 minutter senere sto det 0–4 på lystavla på Alfheim. Da var det flere av tilskuere som hadde sett nok, og forsvant ut portene på stadion.

– Det var en lidelse å se på. Ikke bare for min del, men for alle. Ett mål blir en angst for to mål, og to blir til tre og så videre. Jeg har holdt på med fotball lenge, men jeg har aldri opplevd noe lignende, sier TIL-trener Bård Flovik til NRK.

Simen Wangberg var svært skuffet etter 2–4 tapet mot Vålerenga. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Bytte etter 30 minutter

Etter 30 minutters spill tok Flovik grep.

TILs lynraske høyreback Hans Norbye (30) ble tatt av. Inn kom kaptein Simen Wangberg.

– Det er vondt å se de første 25 minuttene fra benken. Det er ikke noe artig at vi som lag ligger under med fire mål etter en halvtime. Vi er udyktige, samtidig som de er veldig effektive. Kampen er i praksis avgjort etter 25 minutter, sier Simen Wangberg (26)

– Hva sier du som kaptein til laget når dere ligger under med fire mål?

– Jeg må bare prøve å spre litt energi, og si at dette går på æren løs, og at nå må vi stå opp for oss selv og for klubben. Det er ingen som synes det er artig å være uttpå her når vi ligger under med fire, men vi måtte gjøre et forsøk, sier stopperen.

Mikael Norø Ingebrigtsens (t.v.) 2–4 scoring tente et lite håp for Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Tappert comeback-forsøk

«Gutan» tok seg opp etter hvilen.

Et nydelig langskudd fra Aron Sigurdarson (23) etter 62. minutter, og en vakker avslutning signert Mikael Norø Ingebrigtsen (21) etter 75 minutters spill, sørget for en smule spenning mot slutten på Alfheim.

– Vi må ta andreomgangen med oss videre. Vi klarer å holde nullen, og scorer to på dem. Jeg vet ikke om de slipper seg nedpå fordi de leder 4–0 da, men jeg synes vi gjør en god omgang og skaper mye. Hadde vi spilt slik hele kampen, hadde det vært et helt annet resultat, sier Mikael Norø Ingebrigtsen til NRK.