170 soldater deler fem vaskemaskiner: – Har fått fotsopp, brennkopper og skabb

I dag dro de ut på øvelse igjen. Men når de kommer tilbake fredag, etter fem dager i felten, har de fortsatt én oppgave igjen.

De må stå i kø for å få vasket undertøyet. Der kan de komme til å stå lenge.

For fra i høst får ikke soldatene i indre Troms lengre hjelp til å vaske kroppsnært tøy, men må gjøre det selv. 170 soldater deler på 4–5 vaskemaskiner. Det har gått ut over hygienen og ført til enkelte utbrudd av både fotsopp, brennkopper og skabb.

Det sier Pål Nygaard som er hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund. Det var Nye Troms som omtalte saken først.

– Det sitter soldater i trappeoppgangen ned til vaskerommet og venter på at maskinen skal bli ferdig. Derfor har man begynt å vaske på de korteste programmene for å bli raskest mulig ferdig. På lynprogram som nærmest bare skyller tøyet. Det betyr at faren for smittespredning er overhengende, sier Nygaard.

Soldater fra Hæren trener under vinterøvelse. Øvelsene kan vare i mange dager før soldatene kan returnere til kasernen, en varm dusj og forhåpentligvis rent tøy. Foto: Preben Aursand / Forsvaret

– Bruker hele helgen i vaskekø

På hver ukelange vinterfeltøvelse kan soldatene ha med seg ullundertøy, frotte-trøyer, 10 par sokker, T-skjorter, nettingbrynjer, en håndfull underbukser og mere til.

Med andre ord er det en anselig mengde klesvask per person når de returnerer, forteller Nygaard.

Forsvarets Logistikkorganisasjon ønsker ikke å stille til intervju, men viser til svaret de ga på e-post til Nordlys.

Der skriver de at den nye ordningen kommer av at soldatene får tøyet til odel og eie, og at de derfor har fått ansvaret for å vaske tøyet sitt selv. Ordningen har fungert i resten av landet siden 2007, og det er først i 2019 at soldatene i indre Troms også må følge ordningen.

– Det har vært svært forvirrende for mange av soldatene, sier Lise Huynh.

Hun sitter som tillitsvalgt i Vernepliktsrådet der hun representerer soldatene. Tidligere, når soldatene kom tilbake fra øvelse, kunne de levere klærne på depotet og hente rent tøy på samme sted.

– Nå er folk bekymret for om det er nok vaskekapasitet og om de får tid til å vaske tøyet selv. De bruker hele helgen på å vaske og tørke alt ferdig, sier Lise Huynh.

I mellomtiden er beredskapspakningene tomme, sier Pål Nygaard.

– Vi har nok av erfaring til at vi vet hvor viktig det er å basisfunksjonene tilgjengelige, som rent og tørt tøy. Hvorfor holder vi da på slik? spør hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Pål Nygaard. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Er det meningen at de skal vaske undertøy på natta?

Det betyr at om soldatene blir kalt ut på øvelse, før de får vasket og tørket undertøyet ferdig, må det brukte tøyet til pers igjen.

– Jeg er fly forbannet. Tidsregnskapet går ikke opp. Det kan ikke være meningen at de skal sitte i vaskekø utover natta? Det sier seg selv at enkelte ender opp med skittent og uvasket tøy, sier Nygaard. Det er en uverdig måte å håndtere de vernepliktige soldatene våre på, sier Nygaard.

Han sier det går ut over beredskapen og at Ombudsmannen for Forsvaret vil fofrfølge saken. Han mener det er på høy tid at forsvarsledelsen åpner øynene for vaskekøene.

For også de ansatte står i kø på det samme vise som de vernepliktige: Mer enn 200 befal må dele på 10 vaskemaskiner og seks tørketromler, sier Nygaard.

– Dette er den største tidstyven som er innført i Hæren etter krigen, og jeg er redd for at vi kan få et større utbrudd som gjør at vi må stenge kasernen.